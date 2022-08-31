騎士未禮讓行人險撞上 行人驚嚇反射推倒他

新北市淡水一名騎士違規穿越行人穿越道，行人嚇得推騎士，警方將對違規騎士開罰。（記者吳仁捷翻攝）

2022/08/31 11:24

〔記者吳仁捷、實習記者龔子華／新北報導〕新北市淡水區一名騎士行經鬧區路段，硬闖行人穿越道，險些撞上路過行人，行人嚇得反射動作推倒騎士，騎士瞬間倒地，路人回神後還指責當下時相是供行人通行，警方目前尚未獲報，將找出違規騎士開罰約制。

警方調查，該案發生於30日下午近5時，淡水區中正東路、學府路口；一名男子依號誌穿越行人穿越道，一輛機車未禮讓行人，要強行通過，這名行人疑受到驚嚇，反射推倒機車騎士。

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監視器畫面中，看到路人受到驚嚇後推倒騎士，騎士應聲倒地，路人還指責騎士未禮讓行人。

淡水警分局說，警方並未接獲報案紀錄，將調閱相關監視器並聯繫機車騎士協助釐清案情，並針對機車騎士未禮讓行人的違規行為依法製單舉發。

交通組長歐庭邵表示，有關影片中行人依號誌規定行走在斑馬線，但機車騎士未禮讓行人穿越，該行為已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，將處以1200到3600的罰鍰。

警方呼籲汽、機車駕駛人行經路口時，應減速慢行，並禮讓行人；另行人穿越路口時，務必行走行人穿越道並遵守行人專用號誌，切勿任意違規穿越路口。

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