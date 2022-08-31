稱「打造加密島」 長江集團台灣分公司涉吸金3.8億、4人起訴

台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴時任該集團台灣分公司董事長楊耀福、執行長蕭圓繻、前執行長吳阮弘等4人。（記者錢利忠攝）

2022/08/31 10:42

〔記者錢利忠／台北報導〕新加坡長江集團台灣分公司被控以投資開發澳洲大克佩爾島為由，2年來涉嫌對外吸金3.8億元；台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴時任該集團台灣分公司董事長楊耀福、執行長蕭圓繻、前執行長吳阮弘等4人。

檢調追查，新加坡魏朝公司董事蕭圓繻等人，於2018年有意以5000萬美元價格向澳洲Tower Holdings公司購買澳洲大克佩爾島，還與官員合照登上當地新聞，蕭等人返台後與楊耀福等人成立新加坡長江集團台灣分公司，楊、蕭分別擔任董事長及執行長，當時擔任顧問的吳阮弘也幫忙招攬業務，透過媒體及舉辦說明會等方式，聲稱該集團買下大克佩爾島，獲澳洲政府許可開發豪華公寓、別墅、賭場、沙灘酒店等，將成為下一個馬爾地夫。

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但實際上，相關被告沒有依約支付購島費用5000萬美元，真正的島主另有他人，卻涉嫌以「打造新一代加密島」等話術，稱預計發行「長江玉幣」，日後將可用於商家進駐、購買遊艇、度假別墅、投資不動產及消費使用等作為支付工具，涉及在台非法吸金。

新加坡長江集團曾聲明，檢方偵辦新加坡長江集團購買澳洲大克佩爾島一案，外界盛傳該投資是「騙局」，新加坡魏朝公司與旗下長江控股公司委託律師發出嚴正聲明澄清，整起交易確實存在。

聲明另指出，有關長江玉幣發行的部分，是依照魏朝公司註冊所在國家新加坡當地法律，及新加坡所屬普通法系國家相關法令，長江玉幣的發行屬於合法業務，至於玉幣在台灣的交易或使用是否違背法令，己委請台灣律師協助了解台灣的法治環境。有關長江玉幣的發行，魏朝公司與長江控股一向都是基於信任專業人員，即長江控股在台灣的前執行長吳阮弘所提出的專業意見與規劃，並授權由吳阮弘負責一切。

聲明強調，如今長江玉幣發行的業務被報導為違法業務並遭到司法偵辦，魏朝公司感到意外。魏朝公司除願意、也靜待台灣司法機關調查，釐清案情外，並明確表達，如果因為吳阮弘的行為而造成魏朝公司與長江控股的損害，魏朝公司將委請台灣律師，對吳阮弘先生提起民、刑事的告訴。

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