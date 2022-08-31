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    首頁　>　社會

    台中開學首日 學生確診班級停課家長要崩潰

    2022/08/31 00:54

    〔中央社〕今天是台中市111學年度開學首日，許多家長才將小孩送到學校，就收到學校簡訊通知，因為班上有學生確診而停課3天，部分家長收到通知忍不住說「還有什麼比這更崩潰的？」

    今天是台中市開學第1天，市長盧秀燕一早赴烏日國小視察學校防疫情形，現場設置額溫量測器及酒精噴霧，盧秀燕在校門口迎接師生，一一向魚貫入校的小朋友們道早安。

    受COVID-19（ 2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多家長送小孩到學校上課後，有家長還不到中午就收到學校簡訊通知，說班上有學生確診，建議家長立刻接孩子回家，並將停課到9月1日，家長收到訊息都感到無奈，沒想到才將小孩送到學校，又得忙著接小孩回家。

    還有一名何姓媽媽晚上也收到學校老師傳來訊息，說班上有學生快篩陽性確診，因為今天有到校，所以從8月31日停課到9月2日，改為線上課程，何媽媽對此覺得「還有什麼比這更崩潰的？」也有其他媽媽則認為，才開學第1天，又沒怎麼接觸，有需要停課嗎？

    台中市教育局表示，台中市0到17歲的小朋友及青少年確診率超過18%，開學首日就有87個班級因為有學生確診而停課。

    教育局指出，30日到中午為止，通報新增確診學生人數共144人，依照教育部最新停課標準「1人確診，該班停課3天」的規定，經統計停課班級數達到87班。（編輯：陳政一）1110831

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