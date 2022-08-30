國防醫學院前所長兩度猥褻女學生 認罪獲緩刑

國防醫學院羅姓前所長兼教授被控猥褻、性騷兩名女學生，人本教育基金會和立委林昶佐（右一）曾陪同受害女學生（左二）開記者會。（資料照）

2022/08/30 16:47

〔記者溫于德／台北報導〕國防醫學院羅姓前所長兼教授，被一名指導的女學生指控，2018年間以撫摸側腰、環抱方式兩度性騷擾，士林地院審結，考量羅男承認犯行並獲女學生原諒，今依兩個「對受監督之人利用權勢猥褻罪」，併判6月徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑4年期間付保護管束。可上訴。

判決指，羅男於2017年至2019年間負責指導女學生寫論文，卻於2018年4月間在校內會議室，伸手掀開女學生的左側衣角，使女學生露出腹部，女學生當下雖然夾住衣服，羅男仍伸出手放在女學生的側腰並來回撫摸。

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同年10月、11月間，羅男同樣在會議室內，假裝幫女學生打氣，正面環抱。

士院審結，認定羅男觸犯兩個「對受監督之人利用權勢猥褻罪」，並指羅男利用女學生擔心論文評分影響是否如期畢業的心理，兩度猥褻女學生，但念在羅男沒有任何前科並承認犯行，同時賠償女學生也獲原諒，事發後又被國防醫學院解職等情，依法量刑。

士院也考量羅男經偵、審、科刑的教訓後，應無再犯之虞，加上女學生表明不願追究羅男刑事責任，給予羅男緩刑4年機會。

羅男先前也因為性騷擾本件被害人在內的兩名女學生，遭台北市政府認定性騷擾事件成立，共對羅男裁罰3萬元；但羅男當時否認性騷，提行政訴訟抗罰。

羅男透過律師反批女學生加油添醋；律師還主張，羅男是基於作育英才的教育理念，無論男女都會督促學生必須認真，以免延誤畢業時程，卻遭北市府誤會。

台北地院行政訴訟庭根據女學生等人的陳述，認定羅男性騷擾，並指羅男當時身為所長，女學生更可能難以找到其他指導教授而導致延畢，才忍氣吞聲未更換指導教授，故判羅男敗訴，仍要繳罰鍰。

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