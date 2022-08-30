鐵皮工竂大火1女倒臥 中華電信員工憋氣衝火場救人

勇闖火場救人的中華電信張姓員工。（記者黃明堂攝）

2022/08/30 16:23

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐原街今天下午2點多發生火警，一棟鐵皮工竂冒出火煙，一位中華電信張姓員工正好目擊，前往查看，赫見一人躺在地上，火舌正往她身上吞噬，現場煙霧瀰漫，張男趕緊憋氣，將婦人拖離火場。婦人隨後被抬上擔架時，全身多處燒傷，由救護車送醫急救。

這場火警發生在接近海邊的豐原街，四周多是農田，只有零星民宅。火警戶是貨櫃屋及鐵皮屋組成的農地工竂，有養鴿及種菜。下午將近2點半，附近住戶發現火煙通報119，台東消防局派出多輛消防車及1輛救護車到場救援，迅速控制火勢，並將1位全身50%燒燙傷的婦人送醫。

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這位受傷的是年約50多歲的婦人，是被目擊火災的中華電信張姓員工救出。張男說，當時看到火煙，立刻跑到現場查出，已是濃煙密布，並有明火。他看到地上躺了一個人，全身已經多處燒傷，而且火舌還不斷逼近，當下他第一個念頭就是「救人」，雖然自己也身處濃煙，仍立即憋氣花了將近1分鐘將人拖到離火煙較遠的位置。

張男說，當時這位受困者手上還拿著微弱水量的自來水管東搖西晃，似乎試圖滅火，但以當時的火煙，根本滅不了火，相當危險。

救護人員在將她送醫前的傷勢評估是全身50%一度灼傷，幸好只有傷害到表皮層。附近民眾說，幸好她被張男及時救出，否則人躺在地上，後果不堪設想。

從火場被救出的患者身上多處燒傷。（記者黃明堂攝）

台東市豐原街下午發生火警，消防人員滅火，救護人員則從煙霧將獲救的傷者送醫。（記者黃明堂攝）

消防人員進行殘火處理。（記者黃明堂攝）

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