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    與死神搶命 新北德音特搜全國車禍救助奪冠

    新北市消防局於消防署舉辦的全國車禍救助挑戰賽中獲得優勝。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局於消防署舉辦的全國車禍救助挑戰賽中獲得優勝。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/08/30 15:20

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市幅員遼闊，車禍救助發生件數與機率均為全國最多，新北市特搜大隊出勤車禍救助案居高不下，五股德音分隊參加今年消防署舉辦全國車禍救援挑戰賽，與全國9個都會區、人口密集區縣市隊伍同場競技，德音分隊因平日到廢車場苦練，加上出勤經驗豐富，迅速克服考驗項目、救出受困病患，最終獲得優勝，象徵快速救助戰技獲肯定。

    新北市消防局昨天派員參加消防署舉辦全國車禍救援挑戰賽，與來自基隆市、台北市、桃園市、臺中市、南投縣、臺南市、雲林縣、嘉義市、台東縣及新北市全國共10支消防特搜隊同場競技；新北德音車輛救助專隊由小隊長陳勝欽帶隊、率8名豐富搶救經驗隊員參賽，由於隊員們常到報廢車輛資源回收廠，針對各種車禍救助、夾困、翻覆情境訓練，對於參賽信心滿滿。

    比賽分為標準脫困、複雜脫困等初、複賽，除在有限時間救出待救者，同時還得依序觀察、安全、接近、開創、脫困等步驟；裁判針對團隊表現等指標評分；德音快搜部隊在短時間內脫穎而出，最終獲得優勝。

    新北市消防局長黃德清表示，德音分隊位於交通要道據點，對於重大車禍案件可即時到達現場救援，但面臨因患者車體夾困，生命垂危時，救援小組成員透過平時紮實的訓練，在純熟的技術和極佳的默契下能避免受困患者二次傷害，迅速將患者脫困，與死神搶命，爭取受困者獲救機會；而帶隊的小隊長陳勝欽也將由消防署徵召，代表台灣到比利時參加全球車禍救援戰賽，期許為國爭光。

    新北市消防局於消防署舉辦的全國車禍救助挑戰賽中獲得優勝。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局於消防署舉辦的全國車禍救助挑戰賽中獲得優勝。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局於消防署舉辦的全國車禍救助挑戰賽中獲得優勝，戴隊的小隊長陳勝欽（左1）也即將代表台灣出國參加車禍救助比賽為國爭光。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局於消防署舉辦的全國車禍救助挑戰賽中獲得優勝，戴隊的小隊長陳勝欽（左1）也即將代表台灣出國參加車禍救助比賽為國爭光。（記者吳仁捷翻攝）

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