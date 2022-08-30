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    刺死男友辯家暴正當防衛 腹傷深15公分殺人罪判13年

    女刺死同居男友辯遭長期家暴、正當防衛，高院不採信，依殺人罪判13年徒刑。（資料照）

    女刺死同居男友辯遭長期家暴、正當防衛，高院不採信，依殺人罪判13年徒刑。（資料照）

    2022/08/30 11:05

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市李姓女子去年與張姓同居男友酒後爭吵進而互毆，李女持水果刀猛刺張男腹部1刀，見張男傷重倒地還以酒瓶砸頭，送醫仍不治，李女辯稱長期受到家暴，且當時危急屬正當防衛，但高等法院認為，李女以水果刀猛刺張腹部造成深達15.5公分傷口，有殺人犯意，依殺人罪判13年徒刑。還可上訴。

    高院合議庭宣判後指出，從李女持尖銳的水果刀刺殺張男腹部的致命部位、且力道猛烈，加上見到張男傷重不支倒地，並未加以救護，還持酒瓶繼續砸他的頭部，顯然有置他於死的殺人故意，故成立殺人罪。

    高院也指出，針對李女辯稱犯案時，辨識能力欠佳，及張男拿刀捅自己數刀，請求依刑法第19條規定予以減刑，但依據精神鑑定結果，李女辨識能力及行為能力均正常，並無減刑的適用。

    另對於李女辯稱遭長期家暴、當時屬正當防衛，高院表示，調查發現，李女遭張男家暴已經是3年多前的事，期間，李女曾赴精神科就診未提及遭家暴，其稱遭長期家暴並非事實，此案也非正當防衛，因此維持一審判決，仍依殺人罪判李女13年徒刑。

    檢警調查，李姓女子（53歲）和年長2歲的張姓男子是同居男女關係，去年2月20日晚間7時，李女和酒後的張男因故爭吵進而互毆，李女憤而持水果刀刺向張男上腹部1刀，刺入腹部深達15.5公分，用力之猛使刀刃自刀柄處斷裂，她見張男倒地不起，未報警救他，還持酒瓶繼續砸其頭部，因發現張男倒地不醒，才打電話報警處理。

    警方到場後發現張男腹部血流如注，將他送醫搶救仍不治。李女的臉部腫脹、左右手都有割傷等傷勢，送醫無大礙。

    庭訊時，李女坦承酒後2人發生爭吵互毆，情急下持水果刀刺向張腹部，張男還攻擊她，她才以酒瓶與水桶還擊，但她長期朝張男家暴，當時是情急之下正當防衛行為，張男為奪取其手上水果刀，自己以身體就刃，刀子才刺入其上腹部，她並無殺人意圖，只承認傷害犯行。

    但桃園地院審理認為，李女持水果刀猛刺張男上腹部1刀，刺入腹部傷口深達15.5公分，可見其下手力道兇猛，另見張倒地無力抵抗，竟再持酒瓶敲擊被害人頭部等處，足以認定李在行為時確實有殺人的不確定故意，依殺人罪判她13年徒刑。李女不服，上訴高等法院。

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