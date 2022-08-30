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    換帖兄弟翻臉6槍奪2命 兇手金文龍判無期徒刑

    綽號「扣頭輝」的金文龍6槍打死拜把30年的「換帖兄弟」姚華安和其女友郭雪玉。（記者楊金城攝）

    綽號「扣頭輝」的金文龍6槍打死拜把30年的「換帖兄弟」姚華安和其女友郭雪玉。（記者楊金城攝）

    2022/08/30 09:50

    〔記者王捷／台南報導〕2020年2月21日下午兩點半，台南將軍區傳來6聲槍響，當年55歲、綽號「扣頭輝」的金文龍，只因為一場停車糾紛，就用改造手槍打死拜把30年的「換帖兄弟」姚華安和其女友郭雪玉，經過2年多審理，今天台南地院判處金文龍無期徒刑。

    金文龍的叫罵聲犯案過程不到2分鐘，姚華安和其女友郭雪玉各中3槍，姚男當場死亡、郭女搶救11天仍因重傷不治，讓當地居民相當驚恐。隨後金文龍逃離現場，又去佳里區連砸三間郭女開的檳榔攤，直到25日傍晚，他在一間麵點被警方逮捕。

    為何拜把30年的「換帖兄弟」突然翻臉？整個槍擊案的導火線其實來自一場停車糾紛，在這件槍擊案發前的一個星期，有次金文龍到郭女的檳榔攤時，因為停車問題糾紛與檳榔攤的員工爭執，他一怒之下砸店，郭女報案找警察抓人，金、姚兩人疑似在案發前就因為投資福利社有些糾紛，這次被抓點燃金文龍的怒火。

    案發當天上午，金、姚兩人又為了檳榔攤一事吵了一架，金文龍嗆稱「兄弟情到此了斷」，但回家喝了幾口悶酒後，金越想越氣，搭白牌計程車二度回到姚家，開6槍擊中姚華安與郭雪玉的致命部位；在審理期間，法官連問了幾個犯案時序上的問題，都以「喝醉了、忘了」來辯稱，辯護人也指出，金文龍有喝保力達的習慣，所以車上都有放保力達，因此主張金文龍是因酒精致辨識能力受到影響。

    但是法官並未接受金文龍對喝酒影響辨識能力的辯詞，仍依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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