永和「人彘」分屍案兇嫌護母弒父判19年 法官︰非無可教化之徒

涉嫌殺父的男子符冠羣。（資料照）

2022/08/29 17:20

〔記者王定傳／新北報導〕去年12月，新北市永和區保平路旁、瓦磘溝內被人發現一具狀似無頭「人彘」的浮屍，遺體只有軀幹、無頭部與四肢，因斷裂處切口平整，檢警認定遭人分屍，火速查出54歲男子符冠羣弒父，經新北地院審理，符男犯案原因是，他把老父親從長照機構回家後，其父不斷指使他與已離婚的母親做事，並懷疑他企圖侵犯母親，認為自己的決定害母親陷入險境而犯案。

據查，符父與符男母親早在1994年就離婚，此後，符父自己住在台中、符母則獨自扶養符男長大，2020年間，符父因年老體弱入住台中的長照機構，但去年間，該機構負責人希望符男把父親接回家照顧。

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符男顧慮母親生病且與父親關係已然破裂，幾經斟酌後，於去年11月24日把父親接回家照顧，但符男認為其父不斷指使他與母親做事，嚴重影響他與母親原本的生活，更懷疑其父多次企圖侵犯其母，認為自己的決定造成母親身陷危險，於11月28日下午趁其父熟睡之際，拿枕頭把他悶死，再把屍體藏在頂樓加蓋處。

檢警調查，隔月6日夜間，符男拿鋸子等工具肢解其父遺體並放入行李箱內，於7日凌晨2、3時許，步行至水源橋上棄屍；8日早上8時許，民眾在瓦磘溝發現怪異通報，中和區公所人員遂指示雨水清疏廠商前往處理，發現符父上半身軀幹嚇得報警處理，全案曝光後，檢警迅速鎖定符男涉案，將他聲押獲准並起訴。

合議庭依證人證詞得知，符父離婚前常出言辱罵或恐嚇符母，離婚後，符父自己住在台中，與符男長期無緊密生活關聯，但符男仍有支應其父經濟所需，並密集探視住長照機構的老父親，去年間，符男把其父接回家後，亦有心照顧，帶矯治牙齒並購置全新寢具，並將其父的戶籍遷移至自己住處。

合議庭認為，符男對其父付出時間、照顧、金錢，更願意承擔後續照顧責任，可見他對死者確有親情牽絆，並非漠視長輩、逃避責任之人，對照他歡喜迎接死者回家同住，5天後就犯案，其中必然有劇烈轉折。

合議庭依被告供訴等判定，符男是認為自己的決定陷母親於危險，選擇衝動之下，選擇最極端且最壞之方式犯案，應受高度譴責。

合議庭並認為，符男尚非泯滅人性、無可教化之徒，他犯案原因與爭奪財產、仇恨怨隙等動機無關，而是出於保護母親而錯誤選擇極端手段，其行為聳動，駭人聽聞，對於社會倫常及善良風俗危害甚鉅，但考量他犯後認罪、有悔意，家人均無意提告，因此判刑19年，可上訴。

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