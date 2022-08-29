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    中職賽事叫囂「打假球」、比中指 惡質球迷涉公然侮辱被訴

    警方當天將李姓球迷勸離球場，中職與球團事後都提告。（民眾提供）

    警方當天將李姓球迷勸離球場，中職與球團事後都提告。（民眾提供）

    2022/08/29 12:11

    〔記者許國楨／台中報導〕中信兄弟今年5月29日在台中洲際棒球場主場迎戰味全龍，比賽途中發生一段插曲，李姓球迷對著味全休息室高喊「打假球」等字眼，還對制止的工作人員比中指，隨即被請出場，而中職在賽後也正式向警方提告毀謗及公然侮辱，全案檢方今天偵結，依妨害名譽罪嫌起訴。

    針對該名惡質球迷的不實指控，味全龍球團當天在賽後嚴正聲明：「此觀眾行為已嚴重傷害球員、球隊及支持味全龍的所有球迷，球團絕不姑息，將與中職聯盟一併提告，並永久禁止該球迷入場。其他網友若有類似的不實污衊言論，球團也將與法務研議追究法律責任，敬請網友尊重所有運動員的付出與專業，勿以身試法。」

    同時間中職會長蔡其昌也在臉書貼文痛批，「不歡迎這種惡質球迷，也不需要，花錢也不代表你是老大！」而中職工作人員晚間也到洲際棒球所轄的警分局正式報案，向該名球迷提出毀謗及公然侮辱告訴，而檢方根據告訴人證詞，球賽轉播的現場影音等證據，認定51歲李男涉犯妨害名譽罪，今偵結起訴。

    起訴指出，李男在2018年間因涉嫌賭博案件，遭台中地院判刑3月確定仍不知悔改，今年5月29日晚間7時許，在味全龍與中信兄弟賽事期間，在場邊高喊「味全龍打假球」、「味全龍又再打假球，不要臉」，此舉也被直播的電視台與現場民眾聽到，沒想到李對著制止他的許姓工作人員比出中指，警方到場將他勸離，中職與球團都提告。

    案件審理中李男承認，的確有在場邊講「味全龍打假球」等語，但強調「網路大家都在說，我只是比較大膽說出來」；另對工作人員比中指一事，他則辯稱，有「腕隧道症候群」，沒有要比中指的意思。

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