台南3男柬國遭槍殺身亡 親友盼政府：助查明死因、遺體帶回台灣

柬埔寨首都金邊一幢公寓28日晚驚傳槍擊事件，3名中彈死者均來自台灣。（圖翻攝自臉書）

2022/08/29 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕赴柬埔寨工作的台南仁德區程姓、葉姓兩名男子與東區林姓男子3人，28日下午在柬埔寨金邊的租住處遭槍殺身亡。與程男、葉男情同舅甥的台南徐姓男子今天出面表示，3人遭殺害原因的版本很多，程、葉的家人都很傷心，希望我國政府外交部能協助柬國政府警方查明台南3人遭殺害的確切死因。

45歲的徐男說，他的外甥與程男（29歲）、葉男（29歲）是仁德地區的國中同學關係，3人交情很好，程與葉兩人從小跟著他外甥叫他「舅舅」，之後還改叫大耶、老耶，也常到他仁德區的住處遊玩，大家感情很好，約在去年底，他得知葉男到柬埔寨工作；接著今年3月間，程男也跟著到柬國工作，知道葉、程兩男都到柬國工作，但不太清楚他們確切工作內容。

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徐男說，第3位死者林男（34歲）是台南東區人，也是他認識的友人，林男與程、葉兩男都是認識很久的友人，3人感情不錯，都在柬國工作，沒想到昨天會傳來噩耗。目前3人遭殺害的版本很多，有傳是3人起內訌，林持槍槍殺程、葉兩男，之後林再被現場其他同夥殺害；也有1說是3人遭當地警方攻堅時槍擊致死，或是被中國人殺害。

由於命案死因版本多，徐男表示，他與程、葉家屬希望我國政府能介入協助柬國警方調查清楚，不要讓程、葉晚輩死的不明不白，同時幫家屬將死者遺體帶回台灣。徐也透露，葉男發生這意外，葉母在之前知道兒子到柬國工作，就有預感兒子會有這個下場。葉母近期會到柬國處理兒子後事。

徐男並說，葉、程兩人都有毒品方面前科，曾經入獄過，兩人個性較白目、搞怪，他常規勸兩人要做好，不料竟是如此結束人生，令他唏噓，如今再也聽不到他們聲音了，希望他們一路好走，不要再搞怪、白目，走到迷路了！

與徐男熟識的台南安平區國平里長參選人王伯群表示，國人應響應蔡英文總統日前在民進黨中常會提及針對柬埔寨事件，政府全力動員透過各種管道，加速救回受騙國人，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」這塊招牌；東區中西里長參選人郭信成也說，希望國人全力支持第一線進行救援工作的外交人員與警察人員。

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與死者葉男、程男情同舅甥的徐姓男子出面說希望我國政府協助柬國警方查明台南三男遭殺害死因。（記者王俊忠攝）

在柬國遭殺害的台南程姓男子。（取自程男臉書）

在柬國遭殺害的台南葉姓男子（圖最前方男子）。（記者王俊忠翻攝）

台南葉男與徐姓長輩最後通訊訊息。（記者王俊忠翻攝）

台南程男與徐姓長輩最後通訊訊息。（記者王俊忠翻攝）

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