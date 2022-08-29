台南3男柬國遭槍殺身亡 親友盼政府：助查明死因、遺體帶回台灣
〔記者王俊忠／台南報導〕赴柬埔寨工作的台南仁德區程姓、葉姓兩名男子與東區林姓男子3人，28日下午在柬埔寨金邊的租住處遭槍殺身亡。與程男、葉男情同舅甥的台南徐姓男子今天出面表示，3人遭殺害原因的版本很多，程、葉的家人都很傷心，希望我國政府外交部能協助柬國政府警方查明台南3人遭殺害的確切死因。
45歲的徐男說，他的外甥與程男（29歲）、葉男（29歲）是仁德地區的國中同學關係，3人交情很好，程與葉兩人從小跟著他外甥叫他「舅舅」，之後還改叫大耶、老耶，也常到他仁德區的住處遊玩，大家感情很好，約在去年底，他得知葉男到柬埔寨工作；接著今年3月間，程男也跟著到柬國工作，知道葉、程兩男都到柬國工作，但不太清楚他們確切工作內容。
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徐男說，第3位死者林男（34歲）是台南東區人，也是他認識的友人，林男與程、葉兩男都是認識很久的友人，3人感情不錯，都在柬國工作，沒想到昨天會傳來噩耗。目前3人遭殺害的版本很多，有傳是3人起內訌，林持槍槍殺程、葉兩男，之後林再被現場其他同夥殺害；也有1說是3人遭當地警方攻堅時槍擊致死，或是被中國人殺害。
由於命案死因版本多，徐男表示，他與程、葉家屬希望我國政府能介入協助柬國警方調查清楚，不要讓程、葉晚輩死的不明不白，同時幫家屬將死者遺體帶回台灣。徐也透露，葉男發生這意外，葉母在之前知道兒子到柬國工作，就有預感兒子會有這個下場。葉母近期會到柬國處理兒子後事。
徐男並說，葉、程兩人都有毒品方面前科，曾經入獄過，兩人個性較白目、搞怪，他常規勸兩人要做好，不料竟是如此結束人生，令他唏噓，如今再也聽不到他們聲音了，希望他們一路好走，不要再搞怪、白目，走到迷路了！
與徐男熟識的台南安平區國平里長參選人王伯群表示，國人應響應蔡英文總統日前在民進黨中常會提及針對柬埔寨事件，政府全力動員透過各種管道，加速救回受騙國人，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」這塊招牌；東區中西里長參選人郭信成也說，希望國人全力支持第一線進行救援工作的外交人員與警察人員。