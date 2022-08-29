為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    萬華偵查佐收賄包庇賭場 被判5年4月定讞

    時任萬華分局偵查佐陳昀寧收賄包庇賭場，高院更一審判陳5年4月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    時任萬華分局偵查佐陳昀寧收賄包庇賭場，高院更一審判陳5年4月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    2022/08/29 11:05

    〔記者溫于德／台北報導〕9年前擔任台北市警萬華分局偵查佐的陳昀寧，向業者收賄1萬包庇賭場。高等法院依貪污治罪條例中違背職務行為收受賄罪，判陳有期徒刑5年4月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得1萬元，最高法院駁回上訴定讞。

    陳昀寧原本在萬華分局負責查緝查緝賭博、色情、毒品或幫派等工作，但陳被檢廉掌握包庇業者在萬華分局轄區內經營賭場。法院審理時，陳昀寧說自己沒有收賄，也說去赴宴只是一般聚餐，不知道是誰付款。

    台北地院一審採信業者承認行賄的供詞，認定陳昀寧收賄，並審酌陳辜負國家栽培與人民期望，為圖私利收賄，還洩漏查緝賭場消息，犯後又否認犯行，依貪污罪中違背職務之行為收受賄、不正利益等兩罪，重判陳11年徒刑。高院二審撤銷一審判決，依違背職務行為收受賄罪判陳昀寧8年6月徒刑。

    經最高法院撤銷發回。高院更一審指一審未審酌陳的犯罪情節，便量處7年以上徒刑，並不妥適；更一審認定陳於2013年9月2日在咖啡店內收賄，已觸犯違背職務行為收受賄罪，改判5年4月徒刑，褫奪公權3年，沒收犯罪所得1萬元。最高法院駁回上訴定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學者看林姿妙被起訴》政黨應高標準規範 一經起訴就退選
    2022/08/25 05:30

    學者看林姿妙被起訴》政黨應高標準規範 一經起訴就退選
    道德只是國民黨的虛線
    2022/08/25 05:30

    道德只是國民黨的虛線

    秋節送禮首選金酒 滿額贈現刮現換
    大馬前首相納吉涉貪案定讞發監 從奢華世界墜牢籠
    2022/08/24 20:40

    大馬前首相納吉涉貪案定讞發監 從奢華世界墜牢籠
    議員揭近8年任期貪污案比前朝多 柯文哲：故意黑我
    2022/08/24 16:14

    議員揭近8年任期貪污案比前朝多 柯文哲：故意黑我

    逆境轉機的平衡策略
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播