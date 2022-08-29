萬華偵查佐收賄包庇賭場 被判5年4月定讞

時任萬華分局偵查佐陳昀寧收賄包庇賭場，高院更一審判陳5年4月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2022/08/29 11:05

〔記者溫于德／台北報導〕9年前擔任台北市警萬華分局偵查佐的陳昀寧，向業者收賄1萬包庇賭場。高等法院依貪污治罪條例中違背職務行為收受賄罪，判陳有期徒刑5年4月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得1萬元，最高法院駁回上訴定讞。

陳昀寧原本在萬華分局負責查緝查緝賭博、色情、毒品或幫派等工作，但陳被檢廉掌握包庇業者在萬華分局轄區內經營賭場。法院審理時，陳昀寧說自己沒有收賄，也說去赴宴只是一般聚餐，不知道是誰付款。

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台北地院一審採信業者承認行賄的供詞，認定陳昀寧收賄，並審酌陳辜負國家栽培與人民期望，為圖私利收賄，還洩漏查緝賭場消息，犯後又否認犯行，依貪污罪中違背職務之行為收受賄、不正利益等兩罪，重判陳11年徒刑。高院二審撤銷一審判決，依違背職務行為收受賄罪判陳昀寧8年6月徒刑。

經最高法院撤銷發回。高院更一審指一審未審酌陳的犯罪情節，便量處7年以上徒刑，並不妥適；更一審認定陳於2013年9月2日在咖啡店內收賄，已觸犯違背職務行為收受賄罪，改判5年4月徒刑，褫奪公權3年，沒收犯罪所得1萬元。最高法院駁回上訴定讞。

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