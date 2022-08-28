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    毒犯出獄未依規報到辯「忘了」 法官打臉判撤銷假釋

    劉男假釋出獄卻未依規定報到，以忘記了、有請假、報到時觀護人不在等理由提起行政訴訟，但一、二審均認定4次違規紀錄是事實，撤銷假釋有據，駁回訴請，全案確定。（資料照）

    劉男假釋出獄卻未依規定報到，以忘記了、有請假、報到時觀護人不在等理由提起行政訴訟，但一、二審均認定4次違規紀錄是事實，撤銷假釋有據，駁回訴請，全案確定。（資料照）

    2022/08/28 23:08

    〔記者許國楨／台中報導〕因涉毒品案遭判刑入監的劉姓男子，去年初獲假釋出獄但得依規定向觀護人報到，但期間有4次未報到因此遭撤銷假釋，不甘再入監的劉男，以忘記了、有請假、報到時觀護人不在等理由提起行政訴訟，但一、二審均認定4次違規紀錄是事實，撤銷假釋有據，駁回訴請，全案確定。

    判決指出，苗栗縣劉姓男子涉毒品案遭判刑，去年初因縮短刑期，得以假釋出監並交付保護管束，但假釋期間，需從去年1月15日至7月25日縮短刑期滿為止，依規定向觀護人報到，並接受每月2次採尿，但劉在同年3月15日、4月7日、4月26日、5月10日，都未依規定向觀護人報到，遭矯正署撤銷假釋。

    劉男不服先提復審遭駁回，為此提起行政訴訟，一審認定他未依規定報到是事實，駁回訴請，劉男再上訴台中高等行政法院，辯稱第一次沒有報到是因為忘記了時間，第二次則是人在台中工作，報到前一天有向觀護人請假，第三次則是因為不熟悉報到程序，誤以為時間改期，所以沒在4月26日報到。

    另外5月10日報到時，沒有遇到觀護人，而是另名值班女志工，辯稱確實盡力準時報到，但二審法官認為，觀護人已證述，除非有具體事證，不同意報到當日臨時請假，但劉未有任何得以請假的具體事證，所以沒有同意劉請假、改期申請。

    另有關劉辯稱有到觀護人辦公室報到，但觀護人不在一事，院方已調閱監視器，但劉觀看影像後，沒有聲請堪驗影像確認是否真的有到地檢署，因此認定劉4次違規紀錄，撤銷假釋有據，駁回上訴，全案確定。

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