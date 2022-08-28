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    西濱違法1/4哩競速全都錄 駕駛竟掰「去找哥哥拿電動起子機」

    來自台北、桃園、新竹等地的車友，去年228連假，相約到台61線西濱快速公路苗栗竹南路段，進行美式1/4哩競速賽車；警方到場，競速車輛鳥獸散，但事後追查逐一依法究辦。（記者彭健禮翻攝）

    來自台北、桃園、新竹等地的車友，去年228連假，相約到台61線西濱快速公路苗栗竹南路段，進行美式1/4哩競速賽車；警方到場，競速車輛鳥獸散，但事後追查逐一依法究辦。（記者彭健禮翻攝）

    2022/08/28 19:48

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕來自台北、桃園、新竹等地的車友，去年228連假，相約到台61線西濱快速公路苗栗竹南路段，進行美式1/4哩競速賽車；警方到場，競速車輛鳥獸散，但事後追查逐一依法究辦。大多車主坦承不諱，不過新竹28歲徐姓男子卻辯稱「只是去找哥哥拿電動起子機」，否認參與競速；經檢方勘驗現場監視器影像，認徐男參與競速無誤，涉犯刑法妨害公眾往來安全罪，向法院聲請簡易判決處刑。

    去年2月27日凌晨2點許，台61線南下92.5公里的竹南鎮中美路口聚集數十車輛，依序比照美式1/4哩競速賽規則，兩兩展開競速，至台61線與竹南鎮保福路口再折返。轄區竹南警分局接獲民眾報案，立即啟動快打機制，調派警網趕往現場，聚集車輛一見警方出現，立即鳥獸散。

    事後，警方調閱多個路口監視器影像清查過濾參與競速車輛，查出來自台北、桃園、新竹等縣市的35輛涉及違規、違法，車型則從國產馬3到進口超跑保時捷都有。

    警方以車追人，將涉及競速的11名駕駛依刑法妨害公眾往來安全罪嫌送辦，並對其他違反道路交通管理處罰條例的駕駛，開出31張違規罰單。

    車主經通知到案大都坦承不諱，不過，徐男卻辯稱，當時只是去現場找哥哥拿電動起子機，拿到後就回家了；在場的車輛他都不認識，他也沒有參與競速。

    但依據監視器影像顯示，徐男於案發當時駕駛自小客車與另一輛自小客車一同併排暫停在台61線及中美路交岔路口中央約10秒後，接著同時加速，復於台61線與保福路交岔口處同時違規迴轉，並互相停等後，才駛離路口。

    檢方認為，徐男若非與其他車輛競速，實無可能與其他車輛一同在路口中央停等並同時起駛、迴轉；徐男所辯是事後卸責之詞，不足採信。

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