涉向供應商收360萬人民幣回扣 鴻海前經理鄧志賢判賠1千萬

新北地院。（資料照）

2022/08/28 15:44

〔記者王定傳／新北報導〕鴻海集團SMT（SurfaceMountingTechnology，表面貼裝技術）技術發展委員會前副總幹事兼經理鄧志賢，被控向供應商收取360萬元人民幣回扣，鴻海因此向鄧及其家人提訴求償1千萬元，新北地院審理後判決鄧志賢須賠償1千萬元，可上訴。

鴻海公司提訴指出，鄧志賢位居要職、年薪百餘萬元，掌控鉅額採購金額，卻不思循規蹈矩，恪盡職守，與家人共謀，利用擔任鄧擔任SMT技委會副總幹事機會，委由白手套向供應商收取人民幣現金回扣。

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鴻海公司指出，因受限於中國外匯管制，鄧無法將巨額人民幣匯回台灣花用，因此交付人民幣給熟悉的台商，再請台商在台灣直接匯款新台幣給鄧的家人，總計收取360萬元人民幣，鴻海先一部請求其中1千萬元。

鄧志賢與其家人雖否認全部指控，但法官根據鄧親筆書立自認收取360萬元人民幣的便條影本及白手套證人證詞等證據判定，鄧確實向供應商收取360萬元回扣，折合約1620萬台幣，判鄧須賠償鴻海其中的1千萬元；至於鄧的家人被控參與此事，法官則認為舉證不足。

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