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    首頁　>　社會

    人生最瞎？ 高雄男子台南吃鍋 被屏東警方通知涉及恐嚇案

    屏東警分局民生派出副所長陳建財說明情況。（記者葉永騫攝）

    屏東警分局民生派出副所長陳建財說明情況。（記者葉永騫攝）

    2022/08/28 12:54

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄一名蔡姓男子收到屏東警方通知書，指6月28日涉嫌屏東一起債務糾紛恐嚇、妨害自由案，要求到案說明，蔡男到屏東警分局民生派出所說明，事發的時間他正在台南吃麻辣鍋，根本不在屏東，也不認識報案者，莫名被捲入刑案，可說是人生遇過最瞎的事情。屏東警方則說明，全案還在調查，將會移送屏東地檢署偵辦釐清。

    屏東市在6月28日晚上8點到10點發生一起因為債務糾紛所引發的恐嚇及強押簽下本票的妨害自由案，被害人向屏東警方報案，警方根據被害人的說法調閱相當的車牌及照片指認，通知相當人員到警局說明，住高雄的蔡男25日接到警方的通知書，他說，自己很少到屏東，接到警方的公文通知覺得一頭霧水，承辦員警還打電話來通知，他於是從高雄跑到屏東來說明，強調事發當時他正在台南吃麻辣鍋，現場有拍照及信用卡刷卡記錄，警方的資訊有誤，他也在臉書社團爆怨公社發文分享，認為是人生所遇到最瞎的事情排行第一名，引發網友熱議。

    屏東警方表示，相關的資料都是由報案者所提供，警方根據車牌、照片等調閱相關資料，並通知相關人員到案說明，這是標準程序，有沒有誤會或者錯誤？都得所有的相闗證物蒐集後移送屏東地檢署，由檢察官偵辦釐清。

    蔡男秀出吃飯照及刷卡資料表達清白。（取自抱怨公社）

    蔡男秀出吃飯照及刷卡資料表達清白。（取自抱怨公社）

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