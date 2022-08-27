武界帶隊走到迷路 簡姓司機下山不願回應

赤腳、腰部痛的簡姓司機被攙扶下車。（記者陳鳳麗攝）

2022/08/27 20:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨日帶4名清水區公所員工要到一線天，迷路卻不折返的簡姓司機兼領隊，他迷路卻堅持往前走，彷彿傳說中的「被魔神仔牽去！」，導致5人受困一夜，夜間被山豬嚇到不敢睡，他是最晚被搜救人員送下山的受困人員，晚間7時多抵達武界派出所，因手機和鞋子都被水沖走，打赤腳、滿身疲憊，對為何堅持帶人走到迷路的原因，及昨晚有無遇到什麼狀況都不願回應。

該名載清水區公所員工的九人座接駁車簡姓司機，昨日帶了紀姓、顏姓、林姓和柯姓員工從武界要走到一線天觀景，原本單趟要1個多小時，但他帶著這4名員工走了數小時卻都還沒有走到，4人一直問「還要多久？」，簡姓司機兼領隊回答「再30分鐘就到」，就這樣5人走到天黑，走到了良久瀑布，簡姓司機才坦承沒有帶人走過一線天，要跟著他的柯姓員工求救，但因手機無訊號，柯姓員工只好跟走上來會合的紀姓、林姓公所員工，在溪岸過夜，並搜到枯木頭生火，防止野獸靠近。

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最後腳程較慢的顏姓員工落單，夜間獨自一人，因無生火半夜有野豬靠近，讓他嚇得趕緊換位置，而簡姓司機當晚還想溯溪，但手機和鞋子被沖走，他自行游上岸，留在峭壁處過夜，今天清晨才與柯姓等員工會合。據柯姓員工表示，5人會合後，簡姓司機中途又說要休息，因此他們4人先離開，而搜救人員找到簡姓司機時，他的位置較難接近，一直到晚間7時多，才將他送至武界派出所。

被形容「還像被魔神仔牽去！」的簡姓司機赤腳，腰部有受傷，下車時要2、3個消防人員攙扶，而他在換上家人為他準備的衣服和鞋子後，對媒體詢問他為何迷路還堅持往下走，及受困一夜的過程，均不願回答。

簡姓司機換完衣服後，面對媒體提問均不回答。（記者陳鳳麗攝）

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