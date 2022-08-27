涉貪停職17年開公司維生 保七前員警兼職不受懲戒

懲戒法院判張員不受懲戒。（記者吳政峰攝）

2022/08/27 17:35

〔記者吳政峰／台北報導〕保七總隊一名張姓前警員在職時涉嫌收賄，17年前被以違反貪污治罪條例起訴並停職，因訴訟期間長達10幾年，只能領半薪，他遂成立一間公司承攬工程，直到今年2月間被保七查到兼職，移付懲戒，懲戒法院認為張員違失情節輕微，且今年3月間貪污罪終於判刑確定，喪失公職資格，日前決議判他不受懲戒。

2005年間，張員與友人有先贈禮後收回禮的不當往來，被依貪污罪起訴並停職，判決出爐前只能領半薪。沒想到訴訟過程冗長未結，他的薪水無法持家，只好以打粗工的賺取額外薪資。到了去年，夫妻倆為求生活穩定，決議開立工程行。

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沒想到受到武漢肺炎疫情影響，工程行開業至今每月僅接案一件，金額從2萬餘元至8萬餘元不等，扣除必要開支，每月僅增加收入約3000元至8000元。今年2月間，保七進行員警兼職查核時，發現張員在停職期間兼任公司行號負責人，移付懲戒。

張員被查到兼職後，原有意辦理停業，但同年3月初貪污案定讞有罪，處為有期徒刑1年，褫奪公權1年，緩刑5年，他自認已喪失公務員資格，故未辦理停業。

張員向懲戒法院表示，武漢肺炎疫情期間謀職不易，對擔任粗工的他更是雪上加霜，故鋌而走險違反公務員服務法開公司兼職，實迫於無奈，希望合議庭從輕發落。

懲戒法院指出，張員確實違反公務員不得經營商業的規定，屬公務員懲戒法所定「非執行職務」的違法行為，但審酌張員被停職10幾年後才獨資設立工程行，期間僅數月，違法情節尚屬輕微，且張員因貪污判決有罪併褫奪公權確定，亦經警政署予以免職在案，可認追究本件行政責任已無實益，故認無予以懲戒必要，判張員不受懲戒，可上訴。

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