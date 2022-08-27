林信吾通緝責任該誰扛？ 檢察官：外役監放跑人犯又做了什麼事？

有檢警質疑，監所在人犯脫逃後連逃犯相片都沒公布，卻用公文來撇清責任，稱檢方未發布通緝，這對檢方並不公平。（記者王捷攝）

2022/08/27 00:09

〔記者王捷／台南報導〕林信吾殺警奪槍案引起外界對發布通緝的程序問題，檢方指出，在收到外役監的公文後，15日就立刻分案調查，相關責任會依據高檢署指示釐清；有警官說，之前台南也有外役監逃犯脫逃事件，當時監所函請檢方緊急發布通緝，檢警合力才追捕到他，但這次林信吾脫逃監所沒有請求發布緊急通緝，檢方只能依程序調查才能發布通緝，但監所只憑一張公文來函，就把發布通緝的責任推給檢方，這不公平。

據了解，檢方接受到監所「逾假未歸」的脫逃情況時，實務上會先分案調查，查看受刑人是何種原因無法立刻回到監獄，未調查清楚前不會發布通緝，例如外役監受刑人休假，回家途中出了車禍住院，未發佈通緝前，受刑人在脫逃情況下，警用小電腦是查不出受刑人是否有脫逃，只能在警用電腦的系統上才能查出來。

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有檢察官舉例，台南之前的一個受刑人連三榮從工廠脫逃後，檢方接獲監所委託緊急發布通緝令，但是林信吾脫逃監所卻沒有委託，只是公文通報給地檢署，檢方只能依程序調查，但調查期間，外役監有對逃亡的受刑人做出什麼應對嗎？人犯脫逃是有危險性？為什麼監所不自行發布脫逃人犯影像？而要怪檢方沒有發布通緝？像是役男脫逃，軍方就會自行調查可能行蹤，再請憲兵抓人，可是林信吾脫逃，監所又做了什麼？只給檢方他的戶籍地。

對於發布通緝的質疑，南檢回應目前正在調查中，不便對外說明，一切依據高檢署的指示釐清。

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