中國客製20元暴賺12倍價差！ 台男網售仿冒電動車標章落網

保二總隊今年中獲報得知有人從中國訂製仿冒我國的電動自行車貼紙及標章，在我國網拍平台上大肆販售，上月前往台中市北區逮獲賴姓網拍賣家，查扣上百張偽造成合格的電動車牌。 （記者闕敬倫翻攝）

2022/08/26 22:39

〔記者闕敬倫／新北報導〕內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊今年中獲報，得知有人從中國訂製仿冒我國的電動自行車貼紙及標章，在我國網拍平台上大肆販售，從中賺取約12倍價差；警方上月前往台中市北區逮獲賴姓網拍賣家，查扣上百張偽造成合格的電動車牌，品質明顯看來不佳，粗估不法獲利至少30萬元，警詢後依違反商標法及偽造文書罪嫌移送法辦。

保二總隊刑事警察大隊日前接獲情資，指網路上有刊登販售「電動（輔助）自行車審驗合格標章（包含「電動自行車車牌及閃電雷射貼紙」）」，疑似為仿冒標章，立即成立專案小組偵辦。

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保二警方透過網拍平台協助，循線追查到一名賴姓男子涉嫌向中國大陸廠商訂購仿冒電動輔助自行車審驗合格標章的客製貼紙，也就是印有閃電圖樣的雷射貼紙，每張成本僅新台幣20元，引回我國刊登在網路上販售，貼紙刊登售價每張為240元，另還有刊賣「1片車鐵牌加1張貼紙加1包螺絲」的組合包，售價每組340元，利潤價差多達12至17倍。

專案小組上月持台中地院核發搜索票前往在台中市北區，查扣「電動自行車型式審驗合格標章 」貼紙418張、「電動輔助自行車型式審驗合格標章 」貼紙200張、電動自行車鐵製車牌鐵牌73片及車牌螺絲1袋。

保二總隊調查，賴男自去年11月起開始販賣至今年7月，初估至少售出1500多件仿冒標章，每月營業額多達4、5萬元，不法獲利至少超過30萬元。

警方檢視查扣到的仿冒電動輔助自行車車牌，規格與正版完全不一樣，標章、貼紙上沒有記載廠牌、型式及標章編號等資料，貼紙不是雷射設計，也沒有凸起、浮動的透鏡效果，車牌背面右下方部分也未刻上雷射防偽雕刻，且材質為「亮面」，送到財團法人車輛安全審驗中心檢驗確認全是仿製標章。

保安警察第二總隊刑事警察大隊呼籲，民眾購買電動輔助自行車時，請務必選擇合法經銷據點或商譽良好店家，並確認具有合格審驗證明書及合格審驗標章，各大網路平台通路所單獨販售的「電動自行車型式審驗合格標章 」、「電動輔助自行車型式審驗合格標章 」，大多為偽造、仿冒，販售該等標章除了違反商標法97條規定外，另涉有刑法第212條偽造文書之嫌，警方將會持續加強查緝，嚴加取締非法保障合法。

保二警方循線追查，一名賴姓男子涉嫌向中國大陸廠商訂購仿冒電動輔助自行車審驗合格標章的客製貼紙，引回我國網拍販售，賺取12至17倍的暴利。 （記者闕敬倫翻攝）

警方檢視查扣到的仿冒電動輔助自行車車牌，規格與正版完全不一樣，送至財團法人車輛安全審驗中心檢驗，確認是仿冒標章。 （記者闕敬倫翻攝）

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