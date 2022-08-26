美福大火公害自救會將集體訴訟 要求賠償每人1萬2000元

「美福大火公害自救會」發起人郭姿秀（前排右2）由桃園市議員劉勝全（前排左1）、牛煦庭（後排左1）陪同，宣布自救會將對美福倉儲提起集體訴訟。（記者周敏鴻攝）

2022/08/26 15:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕美福倉儲3月20日發生火災，悶燒數十天的惡臭毒害周邊居民，「美福大火公害自救會」發起人郭姿秀上午由桃園市議員劉勝全、牛煦庭陪同，宣布自救會將提起集體訴訟，受災居民可於11月底前，將「委任書」交給自救會，自救會將對美福倉儲提出「侵害民眾之居住安寧權」告訴，具體求償每位受災居民1萬2000元。

郭姿秀質疑，業者提出的「1000萬敦親睦鄰方案」，不知是與誰協調的結果，更像是與市府黑箱交易的結果，若以受害27個里共11萬5000人計算，每人約只得到86.9元，簡直是把受災居民當乞丐打發了事，且業者至今未曾因大火造成公害而公開道歉，根本不願負起賠償責任。

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劉勝全、牛煦庭認為，美福倉儲大火並非天災，造成空氣污染公害的事實明確，市府卻未能站在受災居民的角度思考並給予幫助，讓人失望。

為此，自救會決定提起集體訴訟，郭姿秀說，美福倉儲因違反空氣污染法、廢棄物清理法等規定被市府裁罰600萬元，業者造成公害的行為屬民法第184條第2項「違反保護他人之法律，致生損害於他人者」，應負賠償責任。呼籲受災居民於11月前將「委任書」交給自救會，透過司法訴訟，具體向業者求償每位受災居民1萬2000元賠償金，即使領過「1000萬敦親睦鄰方案」款項的居民也可以參加。

環保局解釋，美福倉儲大火後，市府比照泰豐輪胎、敬鵬工業股份有限公司火災賠償案，依空氣品質模式模擬，採最大範圍估算出受影響的範圍，並分為3級後，要求美福倉儲「加倍」賠償，分別賠償第1到3級鄰里各30萬、20萬、10萬元，讓各里辦公室作為環境維護清潔等用途使用；至於第1級範圍內再分2級，依臭味影響程度發給每戶1000元、3000元禮券或現金。兩者合計金額約1000萬元，一切依法。

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