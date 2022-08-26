為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    美福大火公害自救會將集體訴訟 要求賠償每人1萬2000元

    「美福大火公害自救會」發起人郭姿秀（前排右2）由桃園市議員劉勝全（前排左1）、牛煦庭（後排左1）陪同，宣布自救會將對美福倉儲提起集體訴訟。（記者周敏鴻攝）

    「美福大火公害自救會」發起人郭姿秀（前排右2）由桃園市議員劉勝全（前排左1）、牛煦庭（後排左1）陪同，宣布自救會將對美福倉儲提起集體訴訟。（記者周敏鴻攝）

    2022/08/26 15:13

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕美福倉儲3月20日發生火災，悶燒數十天的惡臭毒害周邊居民，「美福大火公害自救會」發起人郭姿秀上午由桃園市議員劉勝全、牛煦庭陪同，宣布自救會將提起集體訴訟，受災居民可於11月底前，將「委任書」交給自救會，自救會將對美福倉儲提出「侵害民眾之居住安寧權」告訴，具體求償每位受災居民1萬2000元。

    郭姿秀質疑，業者提出的「1000萬敦親睦鄰方案」，不知是與誰協調的結果，更像是與市府黑箱交易的結果，若以受害27個里共11萬5000人計算，每人約只得到86.9元，簡直是把受災居民當乞丐打發了事，且業者至今未曾因大火造成公害而公開道歉，根本不願負起賠償責任。

    劉勝全、牛煦庭認為，美福倉儲大火並非天災，造成空氣污染公害的事實明確，市府卻未能站在受災居民的角度思考並給予幫助，讓人失望。

    為此，自救會決定提起集體訴訟，郭姿秀說，美福倉儲因違反空氣污染法、廢棄物清理法等規定被市府裁罰600萬元，業者造成公害的行為屬民法第184條第2項「違反保護他人之法律，致生損害於他人者」，應負賠償責任。呼籲受災居民於11月前將「委任書」交給自救會，透過司法訴訟，具體向業者求償每位受災居民1萬2000元賠償金，即使領過「1000萬敦親睦鄰方案」款項的居民也可以參加。

    環保局解釋，美福倉儲大火後，市府比照泰豐輪胎、敬鵬工業股份有限公司火災賠償案，依空氣品質模式模擬，採最大範圍估算出受影響的範圍，並分為3級後，要求美福倉儲「加倍」賠償，分別賠償第1到3級鄰里各30萬、20萬、10萬元，讓各里辦公室作為環境維護清潔等用途使用；至於第1級範圍內再分2級，依臭味影響程度發給每戶1000元、3000元禮券或現金。兩者合計金額約1000萬元，一切依法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美福大火自救會帶「腐肉箱」陳情 要官員體會逾30天的痛苦
    2022/04/18 18:30

    美福大火自救會帶「腐肉箱」陳情 要官員體會逾30天的痛苦
    倉儲3500噸腐肉惡臭逸散 美福允諾兩周內清完
    2022/04/15 22:00

    倉儲3500噸腐肉惡臭逸散 美福允諾兩周內清完

    國圖館生活圈 這案稀有規劃驚艷市場
    陳昭榮賠2千萬辭董座內幕曝光 超驚人身分全說了
    2022/04/12 07:56

    陳昭榮賠2千萬辭董座內幕曝光 超驚人身分全說了
    20天內清完？美福允諾恐跳票 桃園環保局不排除重罰300萬
    2022/04/10 21:48

    20天內清完？美福允諾恐跳票 桃園環保局不排除重罰300萬

    戶戶新風系統 打造有免疫力的家！
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播