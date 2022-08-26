鬼門關前夕！八卦山139線機車騎士撞路燈命危

1名男子騎機車行經彰化139線時突然失控衝撞路邊路燈後倒地昏迷，消防人員緊急治療。 （警方提供）

2022/08/26 13:27

〔記者湯世名／彰化報導〕又是139線！1名36歲謝姓男子昨天騎機車行經139線大彰路彰化往南投方向時，突然失控衝撞路邊路燈後倒地，當場陷入昏迷，消防局據報趕往治療後火速送醫急救，過了1天仍昏迷不醒，頭部顱內出血須開刀治療，有生命危險，肇事原因與責任由彰化警方釐清中。

彰化警方查訪當地民眾指出，當時曾聽到「碰」的一聲，立即出門查看，發現路邊躺著1個騎士，並未發現有其他車輛經過。警方在醫院時其友人表示，謝男最近常加班至晚上8、9點才下班，整理店面至凌晨很晚才睡覺，昨天早上8點多起床要去上班時，發現謝男精神狀況不佳，曾詢問謝男要不要請假，謝男說不用就出門到彰化上班，沒想到會發生車禍。

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警方指出，根據目擊者說法後清查，謝姓男子疑似撞擊路邊路燈基座而自摔倒地，消防人員趕抵現場發現其昏迷意識不清無法酒測，緊急送南投佑民醫院急救，目前仍有生命危險。

這起事故發生後，家屬還在臉書上徵求目擊民眾經過大彰路、縣安路時，是否有行車紀錄器拍到事發過程，呼籲民眾能提供以還原事故發生經過。

由於今年6月30日139線也曾發生一起死亡車禍，短短1個多月又發生機車騎士撞路燈命危事故，且又發生在農曆7月「鬼門關」前夕，對此議論紛紛。

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