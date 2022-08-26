為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鬼門關前夕！八卦山139線機車騎士撞路燈命危

    1名男子騎機車行經彰化139線時突然失控衝撞路邊路燈後倒地昏迷，消防人員緊急治療。 （警方提供）

    1名男子騎機車行經彰化139線時突然失控衝撞路邊路燈後倒地昏迷，消防人員緊急治療。 （警方提供）

    2022/08/26 13:27

    〔記者湯世名／彰化報導〕又是139線！1名36歲謝姓男子昨天騎機車行經139線大彰路彰化往南投方向時，突然失控衝撞路邊路燈後倒地，當場陷入昏迷，消防局據報趕往治療後火速送醫急救，過了1天仍昏迷不醒，頭部顱內出血須開刀治療，有生命危險，肇事原因與責任由彰化警方釐清中。

    彰化警方查訪當地民眾指出，當時曾聽到「碰」的一聲，立即出門查看，發現路邊躺著1個騎士，並未發現有其他車輛經過。警方在醫院時其友人表示，謝男最近常加班至晚上8、9點才下班，整理店面至凌晨很晚才睡覺，昨天早上8點多起床要去上班時，發現謝男精神狀況不佳，曾詢問謝男要不要請假，謝男說不用就出門到彰化上班，沒想到會發生車禍。

    警方指出，根據目擊者說法後清查，謝姓男子疑似撞擊路邊路燈基座而自摔倒地，消防人員趕抵現場發現其昏迷意識不清無法酒測，緊急送南投佑民醫院急救，目前仍有生命危險。

    這起事故發生後，家屬還在臉書上徵求目擊民眾經過大彰路、縣安路時，是否有行車紀錄器拍到事發過程，呼籲民眾能提供以還原事故發生經過。

    由於今年6月30日139線也曾發生一起死亡車禍，短短1個多月又發生機車騎士撞路燈命危事故，且又發生在農曆7月「鬼門關」前夕，對此議論紛紛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    救護車國道爆胎／消防員鬼門關搶回OHCA男
    2021/11/16 05:30

    救護車國道爆胎／消防員鬼門關搶回OHCA男
    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」人潮爆棚
    2020/09/16 21:47

    一年只開這一天！ 超狂苑裡「鬼門關大夜市」人潮爆棚

    為年輕人著想 松益發推72小時包修
    鬼門關「打城」 新莊地藏庵明起一連3天超渡枉死亡靈
    2020/09/13 12:53

    鬼門關「打城」 新莊地藏庵明起一連3天超渡枉死亡靈
    醫病》罕病當作感冒 癱瘓蛋農花1年爬出鬼門關
    2019/12/19 21:42

    醫病》罕病當作感冒 癱瘓蛋農花1年爬出鬼門關

    戶戶新風系統 打造有免疫力的家！
    1年只開1天「隱藏版」夜市！ 超狂人龍空拍曝光
    2019/08/30 14:42

    1年只開1天「隱藏版」夜市！ 超狂人龍空拍曝光
    消防科長健身險猝死 6天後重返工作崗位
    2018/09/26 21:15

    消防科長健身險猝死 6天後重返工作崗位
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播