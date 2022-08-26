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    首頁　>　社會

    恐怖保母凌虐早產兒 拋摔打頭導致雙眼上吊、腦萎縮命危

    陳姓保母否認犯行，但測謊卻沒通過，台中地檢署起訴並聲明加重其刑。（記者張瑞楨攝）

    陳姓保母否認犯行，但測謊卻沒通過，台中地檢署起訴並聲明加重其刑。（記者張瑞楨攝）

    2022/08/26 12:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大甲區陳姓女保母，前年底受林姓夫妻委託，照顧其8個月大的兒子（早產兒），陳女卻認為早產的男嬰很愛哭鬧，多次用搖晃、拋摔、打擊頭部身體等手法虐嬰，導致男嬰嘔吐、雙眼上吊、顱內出血、腦萎縮等嚴重後遺症，一度命危送入加護病房，陳姓保母卻全盤否認虐嬰，測謊卻顯示她說謊，台中地檢署今天依傷害致重傷害罪起訴，並聲明法院依加重其刑。

    起訴書指出，林姓夫妻的兒子早產，2020年12月至2021年3月，委託大甲區陳姓保母照顧，不料，陳女卻認為年齡僅約八個月大的林姓男嬰，喜愛哭鬧，屢次對男嬰以不詳方式，打擊頭部與身體，或用力搖晃、丟拋摔男嬰，導致慢性顱內出血、視網膜出血與積液、癲癇與腦萎縮，手術之後仍有發育遲緩等重傷害後遺症。

    去年3月5日間，男嬰的外婆到陳女住處探視金孫，發現嘔吐、眼睛上吊、身體瘀傷、四肢不動等異常狀況，趕緊把孫子送醫，醫師檢驗傷勢嚴重，有生命危險，送入加護病房並通報警方，陳女全盤否認施暴，她辯稱男嬰發展遲緩，她有向父母反映，可能不適應環境，請父母轉換保母。

    檢方認為，雖無錄影、證人目擊等直接證據，可證明陳女虐嬰，但從陳女負責照顧男嬰等客觀事實，以及男嬰傷勢，可認定陳女因情緒失控而虐待毆打男嬰，導致男嬰有難以治癒的重傷害後果，涉嫌觸犯傷害致重傷害罪，另外，陳女故意對嬰兒犯罪，依「兒童及少年福利與權益保障法」，聲明法院對陳女加重量刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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