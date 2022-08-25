娃娃機商品失竊 疑同行所為「以牙還牙」判拘役

吳姓商人懷疑娃娃機內商品被同行竊取，涉嫌教唆少年以牙還牙，還教他如何開啟機台，被高雄高分院依竊盜罪，判處拘役70天確定。示意圖。（資料照）

2022/08/25 22:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓商人懷疑娃娃機內商品被同行竊取，涉嫌教唆少年以牙還牙，還教他如何開啟機台，被高雄高分院依竊盜罪，判處拘役70天確定，得易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，吳姓被告因所經營的娃娃機台內商品遭竊取，懷疑是同行所為，乃於2019年10月2日晚間，與王姓男子（有罪確定）相約見面商議，提議找人報復，再轉售牟利，王經人介紹找到蔡姓男子（有罪確定）。

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當天晚上11點多，吳、王和蔡及蔡帶來的吳姓少年（裁定交付觀察）共4人，在三民區灣中街與愛國路口公園見面後，吳等人並提供欲行竊藍芽耳機樣式照片、影片、鑰匙，甚至說明開啟娃娃機台方式，由吳姓少年前去行竊。

隔天凌晨2點多，吳姓少年先前往鼎山街陳姓男子經營的「夾趣配」娃娃機店，涉嫌竊取5個藍芽耳機後，又轉往大昌2路由曾姓女子開設的「珂珂瑪」娃娃機店，但因觸動警鈴而作罷。

碰巧陳男於案發時，以手機監控系統發現店內遭竊，前往了解途中經過「珂珂瑪」店，見吳姓少年貌似竊嫌，因而在店外觀看，見他欲逃離時當場將其攔下後報警，始循線查獲吳姓被告等人。

吳姓商人被高雄地院依竊盜罪，判處拘役70天，如易科罰金，以1000元折算1日，他不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決上訴駁回。

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