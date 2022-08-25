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    8/25 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    8/25 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！（圖取自「台灣彩券官網」、資料照，本報合成。）

    8/25 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！（圖取自「台灣彩券官網」、資料照，本報合成。）

    2022/08/25 22:16

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月25日）開獎的第111000068期威力彩、第111000203期雙贏彩、第111000203期今彩539，頭獎均摃龜。

    第111000068期威力彩中獎號碼為「第一區：08、11、13、27、28、38，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共253注中獎，每注可得4000元；陸獎共1667注中獎，每注可得800元；柒獎共3493注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7345注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2208注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7356注中獎，每注可得100元。

    第111000068期38樂合彩中獎號碼為「08、11、13、27、28、38」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共116注中獎，每注可得5750元；二合共1944注中獎，每注可得750元。

    第111000203期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、13、14、16、18、19、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1227注中獎，每注可得100元。

    第111000203期今彩539中獎號碼為「03、10、25、28、36」，頭獎摃龜；貳獎共257注中獎，每注可得2萬元；參獎共7958注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7172注中獎，每注可得50元。

    第111000203期39樂合彩中獎號碼為「03、10、25、28、36」，四合獎共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共411注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2656注中獎，每注可得1125元。

    第111000203期3星彩中獎號碼為「949」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000203期4星彩中獎號碼為「8613」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

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