為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規 駕駛喊冤獲撤銷18張罰單

    超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規，駕駛喊冤獲撤銷18張罰單。（資料照，本報合成。）

    超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規，駕駛喊冤獲撤銷18張罰單。（資料照，本報合成。）

    2022/08/25 19:44

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕李姓駕駛開車行駛國道，疑似因超車被對方跟車檢舉，於苗栗路段南下至台中間的25分鐘、44公里路程，被檢舉23次「變換車道未依規定全程打方向燈」，吃上23張罰單、共罰6萬9000元，向監理單位申訴無效後提行政訴訟。苗栗地方法院依「相距6公里以上、相隔6分鐘以上」比例原則，撤銷其中18張罰單，幫駕駛省了5萬4000元。

    李姓駕駛今年1月11日上午開車行駛國道1號南下，當天上午10點41分在南下118公里起，到當天上午11點6分在南下162.1公里，被後方車輛檢舉多達23次的變換車道未依規定全程打方向燈。

    李姓駕駛一口氣收到23張罰單，共被裁罰6萬9000元，向監理單位申訴無效後，提行政訴訟，主張檢舉人不滿超車而惡意跟車檢舉，違反比例原則，聲明處分撤銷。

    法官勘驗檢舉影片內容，李姓駕駛於23次變換車道時雖有使用方向燈，但未依規定在變換車道完成前全程使用，確實未依規定變換車道，而有違反交通安全管理處罰條例第33條第1項第4款之違規事實。

    不過，法官依處罰條例第85條之1第2項第1款，汽車駕駛人行駛高速公路或快速道路數次未依規定變換車道（未全程使用方向燈），如其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即不得連續舉發的「比例原則」，認定撤銷其中18張罰單。

    李姓駕駛開車行駛國道，因超車被跟車檢舉，於苗栗南下台中間的25分鐘、44公里路程，被檢舉23次變換車道未依規定全程打方向燈，吃上23張罰單、被裁罰6萬9000元。（資料照）

    李姓駕駛開車行駛國道，因超車被跟車檢舉，於苗栗南下台中間的25分鐘、44公里路程，被檢舉23次變換車道未依規定全程打方向燈，吃上23張罰單、被裁罰6萬9000元。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「檢舉達人」擔心遭報復 冒名檢舉113件違規被判有罪不得緩刑
    2022/08/21 15:56

    「檢舉達人」擔心遭報復 冒名檢舉113件違規被判有罪不得緩刑
    不到4分鐘被檢舉14次罰款4.2萬元 南投地院判撤銷12張
    2022/08/11 12:05

    不到4分鐘被檢舉14次罰款4.2萬元 南投地院判撤銷12張

    為年輕人著想 松益發推72小時包修
    母到托嬰中心接稚女4度停紅線挨罰2400元 法官全撤銷
    2022/06/10 10:59

    母到托嬰中心接稚女4度停紅線挨罰2400元 法官全撤銷
    超車沒打方向燈！29分鐘吃35張罰單 法官砍掉30張
    2022/04/30 21:58

    超車沒打方向燈！29分鐘吃35張罰單 法官砍掉30張

    海線明日享享37坪大3房總價850萬起
    檢舉達人盯上！男開國道17分鐘收12張罰單 法官一原因撤8張
    2022/04/23 12:34

    檢舉達人盯上！男開國道17分鐘收12張罰單 法官一原因撤8張
    謠言終結站》打方向燈至少要閃5下？查核中心：部分錯誤
    2021/08/13 22:50

    謠言終結站》打方向燈至少要閃5下？查核中心：部分錯誤
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播