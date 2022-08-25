超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規，駕駛喊冤獲撤銷18張罰單。（資料照，本報合成。）

2022/08/25 19:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕李姓駕駛開車行駛國道，疑似因超車被對方跟車檢舉，於苗栗路段南下至台中間的25分鐘、44公里路程，被檢舉23次「變換車道未依規定全程打方向燈」，吃上23張罰單、共罰6萬9000元，向監理單位申訴無效後提行政訴訟。苗栗地方法院依「相距6公里以上、相隔6分鐘以上」比例原則，撤銷其中18張罰單，幫駕駛省了5萬4000元。

李姓駕駛今年1月11日上午開車行駛國道1號南下，當天上午10點41分在南下118公里起，到當天上午11點6分在南下162.1公里，被後方車輛檢舉多達23次的變換車道未依規定全程打方向燈。

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李姓駕駛一口氣收到23張罰單，共被裁罰6萬9000元，向監理單位申訴無效後，提行政訴訟，主張檢舉人不滿超車而惡意跟車檢舉，違反比例原則，聲明處分撤銷。

法官勘驗檢舉影片內容，李姓駕駛於23次變換車道時雖有使用方向燈，但未依規定在變換車道完成前全程使用，確實未依規定變換車道，而有違反交通安全管理處罰條例第33條第1項第4款之違規事實。

不過，法官依處罰條例第85條之1第2項第1款，汽車駕駛人行駛高速公路或快速道路數次未依規定變換車道（未全程使用方向燈），如其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即不得連續舉發的「比例原則」，認定撤銷其中18張罰單。

李姓駕駛開車行駛國道，因超車被跟車檢舉，於苗栗南下台中間的25分鐘、44公里路程，被檢舉23次變換車道未依規定全程打方向燈，吃上23張罰單、被裁罰6萬9000元。（資料照）

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