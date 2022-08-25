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    屏縣通訊行女店長遇害促跟騷法 縣警局：已受理49件

    屏縣檢警針對婦幼安全等相關法規大力宣導。（資料照，警方提供）

    屏縣檢警針對婦幼安全等相關法規大力宣導。（資料照，警方提供）

    2022/08/25 19:45

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣的通訊行女店長遇害加速跟騷法實施，今天（25日）全案一審宣判，再度引起社會大眾關注相關議題，屏東縣警察局統計，從6月1日跟蹤騷擾防制法施行日起至8月24日止，共已受理跟蹤騷擾案49件。

    縣警局表示，受理跟蹤騷擾案49件中，32件為家暴法關係。警局已核發30張書面告誡，另依職權聲請跟騷保護令核發1件、被害人聲請跟騷保護令核發1件、依家暴法聲請19件，另警方建請預防性羈押3件、羈押獲准1件。

    警方表示，跟騷法規定，對「特定人」、「反覆或持續」、實施「與性或性別有關」的八大類跟蹤騷擾行為，造成被害人「心生畏怖」，影響日常生活或社會活動，即有可能觸犯跟騷防制法，將面臨1年以下有期徒刑，而攜帶凶器最重還可關5年。

    警方指出，跟蹤騷擾行為屬告訴乃論罪，警方受理後會立即展開調查，認有犯罪嫌疑即會依職權開立告誡書，並會發動拘捕、移送等刑事強制處分。而告誡後2年內再犯，被害人可向法院聲請保護令，檢、警亦可依職權向法院聲請保護令；如果法院核發保護令後，跟騷者仍有跟騷行為，即違反保護令罪；跟騷態樣嚴重者得向檢方聲請預防性羈押，以保護被害人。

    屏警也呼籲，如遭遇跟蹤騷擾時，應冷靜應對、避免正面接觸與衝突，儘量詳細記錄過程、蒐集相關證據以利警方偵辦，並立即撥打110報案專線或前往就近派出所報案。

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