為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    租13帳戶洗錢！人頭咬林姿妙律師下指導棋 檢另案偵查

    宜蘭地檢署查到，池家提供13人頭帳戶給林姿妙（見圖）洗錢過水。（資料照）

    宜蘭地檢署查到，池家提供13人頭帳戶給林姿妙（見圖）洗錢過水。（資料照）

    2022/08/25 16:37

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與羅東鎮公所涉弊，宜蘭縣長林姿妙涉嫌偽造文書、貪汙收受不正利益、財產來源不明、洗錢罪嫌遭起訴，其中，檢方認定，林姿妙租借多個金融帳戶，累計7844萬元金流無法交代來源，涉嫌洗錢。據悉，宜蘭地檢署查到，池家提供13人頭帳戶，池家偵訊時供稱，林姿妙律師建議用「循環借貸」等說詞回答檢廉，認為有違法疑慮，對此另分案調查。

    起訴書指出，林姿妙2010年3月擔任羅東鎮長、2018年12月擔任宜蘭縣長至今，除了每月3萬元租金收入及每月薪資約15萬元，並無其他收入，7844萬元金流無合理來源，與收入顯不相當。

    自洗錢防制法修正施行日2017年6月28日起算至2019年10月16日，林姿妙借用至少26個金融機構帳戶，約定依據每次存入、領出之現金數額，支付1％至3％不等的對價，以此租用或無償借用人頭帳戶。

    人頭帳戶中，其中13個屬於池家人所有。林姿妙說，她只認識其中1名池男，是丈夫林明正的朋友，她向池男聯繫，借貸200萬元，其中50萬元是重複借貸，由她開票償還，再請助理張桂綾拿現金存到她的甲存帳戶後，由池男一方將支票兌現。

    池男說，家裡金錢都由妻子負責；池妻則說明，池家僅提供13個帳戶供林姿妙洗錢過水，每次收取過水費，但未從借錢給林姿妙。

    池妻說，林姿妙1月13日被檢廉調查後，「林姿妙律師」告知她，「錢是林姿妙的，不是你們的錢，你們的帳戶只是拿來過水的」，要求她提供交易明細，方便製作陳報狀予地檢署；「循環借貸」確實是律師2月、3月間告訴她的，她自己想不出來「循環借貸」這個詞。

    宜蘭地檢署23日偵結起訴林姿妙、張桂綾等共15人，據了解，由於偵查期間有證人指稱，林姿妙的律師疑似有教導證人應訊等行為，檢方另行分案，要調查律師的行為有無違法疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「神秘保險箱」全台大缺貨！ 四叉貓嘲諷：林姿妙貪汙愛用款
    2022/08/25 14:24

    「神秘保險箱」全台大缺貨！ 四叉貓嘲諷：林姿妙貪汙愛用款
    林姿妙女兒傾訴吃盡苦頭 綠營：要選每天趕3點半的縣長嗎
    2022/08/25 13:24

    林姿妙女兒傾訴吃盡苦頭 綠營：要選每天趕3點半的縣長嗎

    為年輕人著想 松益發推72小時包修
    涉貪被起訴女兒PO文代喊冤 林姿妙再批起訴內容編造故事
    2022/08/25 11:13

    涉貪被起訴女兒PO文代喊冤 林姿妙再批起訴內容編造故事
    江聰淵批林姿妙女兒指揮縣府 林羿伶：拿出證據否則提告
    2022/08/25 10:49

    江聰淵批林姿妙女兒指揮縣府 林羿伶：拿出證據否則提告

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    林姿妙被控每3個月買10張外勞卡 和掌櫃通話躲監聽
    2022/08/24 20:55

    林姿妙被控每3個月買10張外勞卡 和掌櫃通話躲監聽
    林姿妙心腹自首供出土地弊案細節 檢建請免刑
    2022/08/24 05:57

    林姿妙心腹自首供出土地弊案細節 檢建請免刑
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播