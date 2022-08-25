租13帳戶洗錢！人頭咬林姿妙律師下指導棋 檢另案偵查

宜蘭地檢署查到，池家提供13人頭帳戶給林姿妙（見圖）洗錢過水。（資料照）

2022/08/25 16:37

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與羅東鎮公所涉弊，宜蘭縣長林姿妙涉嫌偽造文書、貪汙收受不正利益、財產來源不明、洗錢罪嫌遭起訴，其中，檢方認定，林姿妙租借多個金融帳戶，累計7844萬元金流無法交代來源，涉嫌洗錢。據悉，宜蘭地檢署查到，池家提供13人頭帳戶，池家偵訊時供稱，林姿妙律師建議用「循環借貸」等說詞回答檢廉，認為有違法疑慮，對此另分案調查。

起訴書指出，林姿妙2010年3月擔任羅東鎮長、2018年12月擔任宜蘭縣長至今，除了每月3萬元租金收入及每月薪資約15萬元，並無其他收入，7844萬元金流無合理來源，與收入顯不相當。

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自洗錢防制法修正施行日2017年6月28日起算至2019年10月16日，林姿妙借用至少26個金融機構帳戶，約定依據每次存入、領出之現金數額，支付1％至3％不等的對價，以此租用或無償借用人頭帳戶。

人頭帳戶中，其中13個屬於池家人所有。林姿妙說，她只認識其中1名池男，是丈夫林明正的朋友，她向池男聯繫，借貸200萬元，其中50萬元是重複借貸，由她開票償還，再請助理張桂綾拿現金存到她的甲存帳戶後，由池男一方將支票兌現。

池男說，家裡金錢都由妻子負責；池妻則說明，池家僅提供13個帳戶供林姿妙洗錢過水，每次收取過水費，但未從借錢給林姿妙。

池妻說，林姿妙1月13日被檢廉調查後，「林姿妙律師」告知她，「錢是林姿妙的，不是你們的錢，你們的帳戶只是拿來過水的」，要求她提供交易明細，方便製作陳報狀予地檢署；「循環借貸」確實是律師2月、3月間告訴她的，她自己想不出來「循環借貸」這個詞。

宜蘭地檢署23日偵結起訴林姿妙、張桂綾等共15人，據了解，由於偵查期間有證人指稱，林姿妙的律師疑似有教導證人應訊等行為，檢方另行分案，要調查律師的行為有無違法疑慮。

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