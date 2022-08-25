普悠瑪事故釀18死 二審10/27宣判

台鐵普悠瑪列車4年多前在蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18死、215人受傷重大意外。（資料照）

2022/08/25 14:54

〔記者楊國文／台北報導〕台鐵普悠瑪列車4年多前在蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18死、215人受傷重大意外，宜蘭地院認定列車司機尤振仲涉擅自關閉ATP（列車自動防護系統）、且超速行駛釀禍，依過失致死罪判4年6月，高等法院今召開辯論庭，尤振仲仍否認犯罪，也未超速，尤的律師主張尤無過失，應判無罪，或者認定有違失，則應輕判，檢方則指控尤有過失責任，審判長諭知10月27日宣判。

被害人家屬當庭指出，台鐵枉顧人命，當天給尤振仲一個故障列車，請求高院查明，還家屬一個公道。

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尤振仲否認犯罪，列車有加裝ATP，過程中他一直向調查員回報，怎麼會貿然關閉ATP，另外列車一直是故障，發車前要求換車被拒，何來超速？

本案發生於2018年10月21日下午近5點左右，當時台鐵宜蘭線由樹林車站開往台東車站的6432次普悠瑪自強號列車，在經過蘇澳鎮新馬車站時，列車以141km/h進入半徑306公尺的新馬站彎道，超過速限75km/h，導致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌，扭曲呈「W」字形，最後造成18死、215傷的慘劇。

宜蘭地檢署偵查認定，司機員尤振仲在下午4點多就已經發現列車異常，並進行回報，但未經允許下，就貿然關閉ATP，並超速進站釀禍，依過失致死、過失傷害等罪，起訴尤振仲、時任台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽3人。

宜蘭地院審理認為，尤振仲關閉ATP、加上超速達140公里，是造成意外主因，認定尤振仲犯後否認犯行，無悔意，依過失致死罪將尤判刑4年6月，柳、吳2人均獲判無罪。檢方、尤振仲均不服判決，上訴高等法院。

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