衝進火鍋店當眾砍人 11嫌起訴建請從重量刑

涮涮鍋店門口發生砍人衝突引起群眾恐慌（左圖），2名傷者被砍得鮮血直流（右圖）。（資料照）

2022/08/25 11:27

〔記者王定傳／新北報導〕今年6月間，多名惡煞闖入新北市新莊區一家涮涮鍋店砍人，現場血跡斑斑，店內不少用餐親子目睹，引起恐慌，影片曝光也引起輿論譁然；新北地檢署指揮警方偵辦，陸續逮捕郭姓男子等11人，今日依殺人未遂及妨害秩序罪嫌起訴，並以被告於假日晚間用餐時段公然施暴，目無法紀，致被害人受有嚴重傷勢而危及生命，嚴重危害社會安全秩序，惡性重大，建請法院從重量刑。

今年6月25日晚間8時許，新北市新莊區一家「錢都涮涮鍋」火鍋店驚傳大批惡煞衝入店內砍傷2名男子，因現場血跡斑斑，加上不少用餐親子目睹，引起恐慌。

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案發後，新莊警分局隨即透過新北地檢署與轄區各偵查隊建立的檢警聯繫平台，報請檢察官指揮偵辦，檢察長毛有增立即指示要全力緝兇，從嚴從速偵辦。

新北檢重大刑案專組褚仁傑檢察官指揮新北市政府警察局刑事警察大隊及新莊分局偵查隊，於6月26日及27日拘提8名被告到案，聲請羈押禁見其中持球棒行兇的3名被告獲准。

檢警另鎖定5名持刀砍人的共犯，6月29日晚間，其中4名共犯雖自行至新莊分局投案，檢察官仍於30日簽發拘票交新莊分局執行拘提，並於訊問完畢後，聲請羈押禁見該4人獲准，打破被告認為只要投案只能函送、不會被拘提羈押的錯誤認知。

檢警調查，本案起因於郭姓男子與蕭姓被害者有債務糾紛，因此糾眾持刀砍殺蕭男及其友人胡男，檢方偵辦時，大多數被告僅坦承傷害及妨害秩序，否認有殺人犯意。

檢方不採信，並斥責郭男等人聚眾攜帶兇器於假日晚間用餐時段，在餐廳內公然施暴，持兇器砍殺被害人，目無法紀，致被害人受有嚴重傷勢而危及生命，嚴重危害社會安全秩序，惡性重大，建請法院從重量刑。

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