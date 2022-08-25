追求不成擄殺美女店長惡男逃死 法官說明判處無期徒刑理由

殺人犯黃東明逃過死刑，死者家屬失望，屏東地院認為黃男縱經假釋出獄，已年逾8旬，再犯風險低，無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要。（記者李立法攝）

2022/08/25 10:49

〔記者李立法／屏東報導〕殺害屏東通訊行曾姓女店長的凶徒黃東明一審逃過死刑，令死者丈夫感到失望，許多民眾也認為黃男擄殺手段殘忍，應判處死刑，以告慰死者，屏東地院合議庭說明判處無期徒刑原因，法官認為黃男縱經假釋出監，已年逾8旬，再犯風險低，無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要。

此案由屏東地院審判長黃柏霖法官、陪席法官錢毓華、受命法官林敬超3人組成合議庭審理，黃東明犯後為求脫罪，辯稱智商只有88，低於一般正常人的90至109中等值，但經重新鑑定並進行整體智商評估後，法官認為黃男智力應屬中等程度，並排除有神經學上的腦損傷，與普通正常人無異。

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合議庭指出，黃男開車衝撞曾女後，見被害人一息尚存，為達殺人目的，竟將被害人載至空屋並銬於樓梯扶手，阻斷被害人送醫及求生機會，放任被害人死亡，手段駭人聽聞，且於事前有所預備謀劃，非臨時起意，惡性重大。

合議庭認為，黃東明已56歲，無期徒刑依法須執行逾25年始得假釋，縱經假釋出監，已年逾8旬，再犯危險性已顯著降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要，所犯殺人罪部分，以量處無期徒刑為適當，並依法褫奪公權終身。

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