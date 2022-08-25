追求通訊行美女店長被拒 惡男跟蹤擄殺判無期徒刑

追求人妻不成竟開車撞死她！殺害屏東通訊行曾姓甜姐兒的男子黃東明被屏東地院依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照）

2022/08/25 09:53

〔記者李立法／屏東報導〕55歲屏東男子黃東明因追求在通訊行上班的曾姓甜美人妻不成，竟製造假車禍將曾女擄殺，手段殘忍，引起社會公憤，此案也促成「跟蹤騷擾防治法」在今年通過及實施，屏東地方法院今早審結全案，合議庭法官認為黃東明惡行重大，依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，在押凶嫌黃東明，因愛慕在屏東市某通訊行擔任店長的29歲曾女，自110年2月4日起，多次藉門號續約、設定帳戶等理由接近、騷擾曾女，心生畏懼的曾女遂向警方報案，黃男竟由愛生恨，於110年4月2日向友人借用白色自用小客車後，於4月8日22時許，駕駛該車尾隨下班騎乘機車的曾女。

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檢警調查，當曾女行經萬丹鄉1號橋時，黃男竟從後方衝撞曾女，導致曾女摔車倒地，因頭部受到重創陷入昏迷，黃男旋即將曾女搬移至車上，載往屏東市某空屋將曾女綑綁，斷絕曾女向外求助及送醫機會，黃男並藉此親吻曾女嘴唇，任由曾女傷重死亡。

新婚才1年多的曾女，竟慘遭愛慕者殺害，家屬悲痛萬分，警方循線逮捕黃男，凶嫌殘忍行徑，引發社會公憤，負責偵辦的檢察官痛斥凶嫌犯後飾詞狡辯，惡劣至極，去年8月依殺人及強制猥褻等罪起訴黃男後，建請法院從重處刑。

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