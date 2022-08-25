追求通訊行美女店長被拒 惡男跟蹤擄殺判無期徒刑
2022/08/25 09:53
〔記者李立法／屏東報導〕55歲屏東男子黃東明因追求在通訊行上班的曾姓甜美人妻不成，竟製造假車禍將曾女擄殺，手段殘忍，引起社會公憤，此案也促成「跟蹤騷擾防治法」在今年通過及實施，屏東地方法院今早審結全案，合議庭法官認為黃東明惡行重大，依殺人等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。
檢警調查，在押凶嫌黃東明，因愛慕在屏東市某通訊行擔任店長的29歲曾女，自110年2月4日起，多次藉門號續約、設定帳戶等理由接近、騷擾曾女，心生畏懼的曾女遂向警方報案，黃男竟由愛生恨，於110年4月2日向友人借用白色自用小客車後，於4月8日22時許，駕駛該車尾隨下班騎乘機車的曾女。
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檢警調查，當曾女行經萬丹鄉1號橋時，黃男竟從後方衝撞曾女，導致曾女摔車倒地，因頭部受到重創陷入昏迷，黃男旋即將曾女搬移至車上，載往屏東市某空屋將曾女綑綁，斷絕曾女向外求助及送醫機會，黃男並藉此親吻曾女嘴唇，任由曾女傷重死亡。
新婚才1年多的曾女，竟慘遭愛慕者殺害，家屬悲痛萬分，警方循線逮捕黃男，凶嫌殘忍行徑，引發社會公憤，負責偵辦的檢察官痛斥凶嫌犯後飾詞狡辯，惡劣至極，去年8月依殺人及強制猥褻等罪起訴黃男後，建請法院從重處刑。