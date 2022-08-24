「警界葉問」傳執勤要領 陳昱佑：阻開車逃逸「取消動力」最重要

台中市大甲警分局技術教官陳昱佑（右）有「警界葉問」之稱，他親身示範教導員警面對歹徒企圖開車逃逸或衝撞時，應優先採取的執勤安全要領。（記者歐素美翻攝）

2022/08/24 17:26

〔記者歐素美／台中報導〕台南殺警案引發國人對警察執勤安全等關注！台中市大甲警分局為加強員警執勤安全要領和技術，由技術教官陳昱佑教導員警，在執勤若遇嫌犯要開車脫逃，如何及時阻止；他強調，不是衝進車內拔鑰匙或拉對方安全帶，而是要拉出對方的腳，對方為了平衡，就會本能反應地捉住方向盤，致無法踩油門，其餘人就可衝進車內拔鑰匙、解安全帶，將歹徒繩之以法。

大甲警分局加強員警執勤安全要領，陳昱佑示範如何逮捕準備開車逃逸或衝撞員警的歹徒，他表示，此時「取消歹徒動力」最重要，不要讓對方有機會踩油門，如果衝進車內拔鑰匙或解開對方安全帶都可能被攻擊，緩不濟急，重點是要把歹徒的腳拉出車外，經測試幾乎10個人就有10人會捉住方向盤做平衡，避免跌倒，歹徒不能踩油門，已取消其動力，一旁員警就可趁機衝進車內拔鑰匙，解安全帶，將人繩之以法。

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陳昱佑是大甲警分局技術教官，曾任台中市第三分局、東勢分局技術助教，以及台中市警局保安大隊霹靂小組，常教員警執勤安全要領和技術，也曾為警方拍宣導片，教導員警打木人椿「詠春拳」，因外型帥氣，有警界「葉問」的美譽。

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