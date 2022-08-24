偷車強押前女友談判還衝撞警車 惡男犯6罪判2年1月

基隆地院近日審結，依觸犯強制、加重妨害公務、竊盜等罪，判處黃男有期徒刑2年1月。（記者吳昇儒攝）

2022/08/24 13:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子黃于倫因與郭姓前女友有感情糾紛，去年11月25日上午，竟找來鄭姓同夥，偷走陳男的汽車代步，並用該車攔住郭女去路，將人押到附近談判。民眾發現報警處理，黃男竟帶著郭女駕車衝撞警車逃逸，警方循線逮捕黃男，將他移送法辦。基隆地院近日審結，依觸犯強制、加重妨害公務、竊盜等罪，判處黃男有期徒刑2年1月。

檢警調查，黃、郭2人有感情糾紛，黃男夥同鄭姓友人偷走汽車後，駕車攔截郭女，案發當時將騎車的郭女直接攔停，強押上車，再由鄭男負責騎乘郭女的車，到基隆市麥金路上某3C賣場外談判。

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警方抵達後，黃男擔心被逮，又押著郭女上車，並開車出撞警車，隨即將車開到新北市板橋區某停車場後，轉搭計程車逃逸，企圖設下斷點阻攔警方查緝；留在現場的鄭男則當場被警方逮捕，帶回偵訊。

黃男押走郭女後，將人帶至某處民宅拘禁，還威脅郭女要將沙子摻入她們母子的機車油箱。警方尋獲黃男偷竊的汽車後，再循線找到黃男的藏身處，將他逮捕救出郭女。檢察官偵訊後，依加重妨害公務罪、竊盜、恐嚇等罪，將黃男起訴。

法院審理時，黃男則向法官坦承，有和鄭姓友人一起偷車，且有駕車衝撞警車及強押郭女談判的犯行。

法官認定，郭男觸犯竊盜、強制、剝奪他人行動自由、毀損及恐嚇危害安全等罪，分別判處有期徒刑4月、4月、5月、3月，累犯部分再判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年5月，易科罰金51萬元，另觸犯加重妨害公務罪，判處有期徒刑8月。

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