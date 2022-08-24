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    酒後口角揮刀刺死友人 莾男殺人罪判刑14年6月

    陳姓男子酒後持刀刺殺莊姓友人致傷重不治，高等法院今依殺人罪判陳男14年6月徒刑。（記者楊國文攝）

    陳姓男子酒後持刀刺殺莊姓友人致傷重不治，高等法院今依殺人罪判陳男14年6月徒刑。（記者楊國文攝）

    2022/08/24 12:52

    〔記者楊國文／台北報導〕酒後衝動揮刀造成憾事！陳姓男子和莊姓友人酒後起口角衝突，竟持刀揮砍莊男，其中1刀刺入莊男左背部，造成其肺臟穿刺氣血胸的傷害，緊急送醫仍不治，陳男雖否認有殺人犯意，高等法院不採信，今依殺人罪判陳男14年6月徒刑；還可上訴。

    檢方起訴指出，陳男、莊男和李姓男子去年3月18日晚間，在桃園市中壢區李男經營的店內飲酒，陳男和莊男因辦理車貸事宜而發生口角衝突，隔天清晨4時在馬路上拉扯、扭打，陳男一氣之下，竟拿店內廚房的刀子，朝莊男背部、胸部揮砍數刀，其中1刀直接刺入莊男左背部，造成其肺臟穿刺氣血胸的傷害，倒臥在地，經緊急送醫仍不治。

    陳男辯稱並無殺人犯意，當時是因為喝酒過多，才會持刀傷害莊男，「我的印象中僅有向莊男揮1刀而已」。

    桃園地院勘驗監視器畫面，發現莊男遭砍傷後，背部湧現大量出血且有明顯傷勢，柏油路面亦血跡斑斑，但陳男仍不肯罷休，仍持續向莊男的背部、胸部揮刀，對照莊男胸部有多處刀傷、肺臟遭穿刺血氣胸，最後傷重死亡的結果，可以認定陳男有殺人意圖，依殺人罪判14年6月。

    陳男不服，上訴高等法院，高院認為，陳男雖否認殺人犯意，僅坦承傷害犯行，但依據案發現場監視錄影畫面，陳男揮刀下手部位、次數、力道、所持工具、被害人傷勢等各項情狀綜合判斷，陳男主觀上有殺人犯意，可以認定具殺人犯行。

    高院指出，考量陳男殺人後至今未取得家屬原諒，也未賠償，並無可以減刑理由，今仍判14年6月徒刑。

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