曹瑞傑身中38刀亡！兄提4疑點 點名明德外役監「玩文字遊戲」

曹瑞傑的哥哥臉書貼文，後來刪除。（圖擷取自臉書）

2022/08/24 13:21

首次上稿 11:49

更新時間 13:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南2名警員遭殺害、奪槍，兇嫌是在明德外役監服刑逾假未歸的林信吾，人已落網，並被檢方聲請羈押；殉職警員曹瑞傑身上有38處刀傷，哥哥今在臉書發文，強調「來世再續兄弟緣」，並寫下「我弟弟已任務完成，但我盼望以後不再發生悲劇」，他也提出配槍、分局支援、救護車黃金時期等問題，還點名明德外役監玩文字遊戲，稱林並非逃逸，而是休假未歸，對此獄方回應，這是法律上的解釋。曹瑞傑的哥哥該篇貼文後來刪除。

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獄方：逾假未歸仍以脫逃罪移送 均依法定程序

明德外役監副典獄長江振亨表示，林信吾是逾假未歸，但仍以脫逃罪論處，移送地檢署偵辦，這是相關的法律程序。

江振亨提到，8月15日下午2點發現林信吾逾時未歸，就趕緊聯繫家屬找人，並通報當地警方協尋，也函請地檢署偵辦，都有按照相關規定處理。

曹瑞龍在臉書點出配槍問題，為何弟弟出勤沒配槍，有配槍的話，今天事件已是大逆轉，無須天人永隔；以及第二分局為何跑到第三分局台江大道，沒任何支援。

還有救護車黃金時期，同仁支援到達現場，弟弟還是有意識回答，送檢卻是說血已流乾。

曹瑞龍期盼以後不要再發生悲劇，也寫下「不要做秀、百姓有眼、真誠完善」，「來世再續兄弟緣」、「下輩子不要再當英雄」。

英勇的曹瑞傑不幸殉職。（取自網路）

殺警奪槍的兇嫌林信吾，是明德外役監逾假未歸的收容人，以脫逃罪論處。（記者吳俊鋒攝）

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