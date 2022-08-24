為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曹瑞傑身中38刀亡！兄提4疑點 點名明德外役監「玩文字遊戲」

    曹瑞傑的哥哥臉書貼文，後來刪除。（圖擷取自臉書）

    曹瑞傑的哥哥臉書貼文，後來刪除。（圖擷取自臉書）

    2022/08/24 13:21

    首次上稿 11:49
    更新時間 13:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南2名警員遭殺害、奪槍，兇嫌是在明德外役監服刑逾假未歸的林信吾，人已落網，並被檢方聲請羈押；殉職警員曹瑞傑身上有38處刀傷，哥哥今在臉書發文，強調「來世再續兄弟緣」，並寫下「我弟弟已任務完成，但我盼望以後不再發生悲劇」，他也提出配槍、分局支援、救護車黃金時期等問題，還點名明德外役監玩文字遊戲，稱林並非逃逸，而是休假未歸，對此獄方回應，這是法律上的解釋。曹瑞傑的哥哥該篇貼文後來刪除。

    獄方：逾假未歸仍以脫逃罪移送 均依法定程序

    明德外役監副典獄長江振亨表示，林信吾是逾假未歸，但仍以脫逃罪論處，移送地檢署偵辦，這是相關的法律程序。

    江振亨提到，8月15日下午2點發現林信吾逾時未歸，就趕緊聯繫家屬找人，並通報當地警方協尋，也函請地檢署偵辦，都有按照相關規定處理。

    曹瑞龍在臉書點出配槍問題，為何弟弟出勤沒配槍，有配槍的話，今天事件已是大逆轉，無須天人永隔；以及第二分局為何跑到第三分局台江大道，沒任何支援。

    還有救護車黃金時期，同仁支援到達現場，弟弟還是有意識回答，送檢卻是說血已流乾。

    曹瑞龍期盼以後不要再發生悲劇，也寫下「不要做秀、百姓有眼、真誠完善」，「來世再續兄弟緣」、「下輩子不要再當英雄」。

    英勇的曹瑞傑不幸殉職。（取自網路）

    英勇的曹瑞傑不幸殉職。（取自網路）

    殺警奪槍的兇嫌林信吾，是明德外役監逾假未歸的收容人，以脫逃罪論處。（記者吳俊鋒攝）

    殺警奪槍的兇嫌林信吾，是明德外役監逾假未歸的收容人，以脫逃罪論處。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    數十刀狠殺2警！林信吾涉犯5罪被聲押 法院下午裁定
    2022/08/24 11:25

    數十刀狠殺2警！林信吾涉犯5罪被聲押 法院下午裁定
    台南殺警案》廢死聯盟深夜發聲拒評論 網友仍憤怒灌爆留言
    2022/08/24 10:05

    台南殺警案》廢死聯盟深夜發聲拒評論 網友仍憤怒灌爆留言

    逆境轉機的平衡策略
    殉職勇警阿嬤白髮人送黑髮人 黃偉哲：難以彌補缺憾...
    2022/08/24 06:11

    殉職勇警阿嬤白髮人送黑髮人 黃偉哲：難以彌補缺憾...
    殉職警名字好熟悉！他翻出一張紙感嘆：會好好保存祢的字跡
    2022/08/24 05:59

    殉職警名字好熟悉！他翻出一張紙感嘆：會好好保存祢的字跡
    殺警案檢討 蘇貞昌宣示3面向全力精進
    2022/08/23 21:24

    殺警案檢討 蘇貞昌宣示3面向全力精進
    不讓2警白白犧牲 柯建銘承諾修法：讓第一線員警再無後顧之憂
    2022/08/23 21:08

    不讓2警白白犧牲 柯建銘承諾修法：讓第一線員警再無後顧之憂
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播