數十刀狠殺2警！林信吾涉犯5罪被聲押 法院下午裁定

涉殺害兩警員的偷車逃犯林信吾，檢方訊後向法院聲押。（資料照）

2022/08/24 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市二分局兩名警員凃明誠與曹瑞傑，22日近午在安南區追捕偷車逃犯林信吾，反遭凶狠的林嫌持刀刺殺致死並奪走警槍，震驚全國。23日凌晨，林嫌在新竹落網，檢察官訊問後，認為被告林信吾涉犯脫逃、殺人、竊盜、強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押；法院預定在今天下午開聲押庭做出裁定。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說明，檢察官調查後發現林信吾是於8月15日在台南山上區明德外役監獄逾假未歸而脫逃，8月22日，林在南市中西區竊取他人機車，轄區南市警二分局警員獲報有機車失竊案後、循線發現該輛失竊的機車位置在南市安南區台江大道一帶，由凃姓及曹姓兩警員一起駕車前往該處查緝失竊機車。

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兩警到場分開搜尋偷車賊，凃員先遇到林嫌，林嫌抗拒逮捕，先持刀攻擊凃員，致凃員身受17處刀傷還遭割喉，過程中，林嫌搶走凃員的警用手槍。

曹員隨後駕車到達現場，林嫌即拿搶得的警用手槍朝警車射擊，致警車偏向駛入公墓草叢內，曹員下車欲逮捕林嫌時，也遭林嫌持刀攻擊刺殺，致身上受有38處刀傷，凃、曹2位警員均在送醫後宣告不治身亡。

林嫌殺兩警後即逃離現場，並利用計程車、公車、火車等交通工具，在台南、嘉義、隆田、東山、新營等地逃亡，又於8月23日凌晨在新營區持槍強盜1家超商得款數千元，再搭乘白牌計程車前往高雄，又從高雄搭乘和欣客運前往新竹時，在客運新竹站區被眾多埋伏員警拘捕到案。

檢察官訊問後，認為被告林信吾涉犯脫逃、殺人、竊盜、強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押。

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