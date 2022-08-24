加入不明投資群組 男遭詐騙1400多萬

市議員羅廷瑋陪同被股市詐騙集團詐取1400多萬的張男召開記者會，呼籲民眾不要上當。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/24 11:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣詐騙嚴重，中市議員羅廷瑋今天陪同一位張姓男子召開記者會，指詐騙集團目前已是放長線釣大魚，張男2月被引誘加入股市投資群組，等張男加入後，對方持續提供多筆股票且上漲使張男獲利達10%後，張男難以自拔，竟前後匯了1400萬，覺得有異後要求提款，對方要求再匯300萬「激活」帳戶，張男為救回餘款匯出後帳號就被封鎖，錢已全部要不回來，損失慘重，非常痛苦，羅廷瑋呼籲民眾看到陌生LINE不要輕易點入。

市議員羅廷瑋今天陪同張男召開記者會表示，很多民眾最近都收到股票教學的陌生LINE簡訊，平時有投資股票的張男2月看到後便點進去，之後就有自稱陳姓股票老師提供應買那一些股票，而股票也真的上揚，建議張男加入「合眾APP」，可跟著大戶去投資股票，另有陳老師的阮姓助理也會時不時的噓寒問暖有關股票投資的問題，讓張男不疑有他，便在3月加入「合眾APP」。

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張男先匯100萬元，之後再匯200萬，他之後要求提領20萬，對方也馬上退給他，先讓他放心，之後的股票操作，都有10%獲利，之後詐騙集團要求張男匯多筆款項給不同人頭帳戶，約有5筆，500萬，加起來1400多萬。

張男在APP帳戶都有看到自己的金額，但是他突然覺得已匯出1千多萬，覺得不安，要求提領部份款項，但對方竟說要再匯300萬才能「激活」帳戶，才能提領，張男表示，「激活」二字是中國用語，他雖感到可能被騙，為了領回1千多萬，還是匯了300萬，但從此帳戶被封銷，再也進不去該APP，5月報警。

張男表示，自己已退休，平時有投資股票，為了讓子女未來生活好一點，沒有想到會遭騙，心中很痛苦。

張男表示，他突然驚覺阮姓助理可能是越南籍，而客服是中國人，陳姓老師也說在東南亞有很大的公司，他確定自己被詐騙了。

羅廷瑋表示，有很多民眾會收到陌生的LINE簡訊，請民眾小心，不明股市APP也千萬不要加入，呼籲政府要多宣導。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

張男加入所謂的「合眾APP」被詐騙1400萬。（羅廷瑋提供）

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