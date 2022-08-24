國道未繫安全帶挨罰3千 女駕駛辯「帽T外套衣領遮住」逆轉免罰

苗栗地院法官審理仔細檢視照片，認為監理單位不能單就駕駛左肩部位無安全帶影像就認定彭女未繫安全帶，判決撤銷3000元罰單。（記者彭健禮攝）

2022/08/24 10:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕彭姓女子開車行經國道1號新竹湖口路段被國道警方拍到未繫安全帶，開罰3千元，彭女接到罰單傻眼因她當天確實有繫安全帶，主張因安全帶被帽Ｔ外套衣領遮住，加上影像經光線折射等影響不易辨識，不服處分提起行政訴訟；苗栗地院法官審理仔細檢視照片，認為監理單位不能單就駕駛左肩部位無安全帶影像就認定未繫安全帶，判決撤銷3000元罰單。

判決指出，彭姓女子今年4月21日下午近3點行經國道一號南向86.7公里處，被國道第二公路警察大隊員警拍下影像檢視未依規定繫安全帶，製單舉發。彭女不滿無端挨罰先向新竹區監理所提出申訴，由於國道警方仍主張彭女有違規，彭女申訴被駁回，進而提起行政訴訟。

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彭女主張，舉發照片是員警以電子儀器設備從遠距離拍攝的，照片經光線折射、車輛高速移動影響，已有變形、重疊辨識不易，而照片也可看到左肩上方的安全帶有拉出且從左手掌至左手中指處也可辨識出有安全帶痕跡，她認為左肩沒看到安全帶可能是被帽Ｔ外套衣領遮住，要求撤銷罰單。

新竹區監理所反駁，從國道警方舉發照片來看不見安全帶，如果有繫安全帶，安全帶應由左肩斜向右胸至腰部以下，不至於從駕駛肩部往下延伸至胸部都看不到安全帶，警員告發過程詳實確定，3000元罰單處分應屬適法。

苗栗地院法官勘驗舉發照片，當時駕駛人身著藍色底色、黑色塊狀花紋上衣，確實未見駕駛人左肩上方往右下延伸有安全帶，但安全帶支架端有拉起作用，且淺棕黃色的安全帶與車身呈現45度，再來有類似黑色眼鏡鏡框吊掛在淺棕黃色帶狀物前方情形，也與彭女說法吻合，應可採信駕駛人當天有依規定繫安全帶。

再者，法官認為，彭女當天身著上衣為帽Ｔ外套，舉發照片也可以看見領口拉鍊沒有完全拉緊，確實有可能是因為帽Ｔ衣領遮住了安全帶，才導致影像沒有拍到。由於監理單位沒有再提出其他證據，因此認定彭女訴請撤銷3000元罰單有理，判決撤銷。

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