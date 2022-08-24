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    國人要法院判林信吾死刑 廢死聯盟說話了

    廢死聯盟透過臉書提到，廢死聯盟在事實尚未釐清前，不會輕易評斷。（翻攝廢死聯盟網站）

    廢死聯盟透過臉書提到，廢死聯盟在事實尚未釐清前，不會輕易評斷。（翻攝廢死聯盟網站）

    2022/08/24 09:48

    〔記者溫于德／台北報導〕在外役監服刑的受刑人林信吾，22日殺死南市警二分局警員凃明誠與曹瑞傑，引發國人震驚，許多人要求法院未來對林判處死刑，立法院長游錫堃也強調「一定要判死刑」。​至於秉持廢死立場的台灣廢除死刑推動聯盟發聲明表示，事實尚未釐清前，廢死聯盟不會輕易評斷。

    昨天深夜，廢死聯盟透過臉書提到，向來都不會針對調查中、進行中的案件作任何評論，因為不希望在事實真相尚未釐清前，輕易評斷不確知的事情。

    廢死聯盟表示，然而，近日出現許多報導，內容已涉及廢死聯盟一直在救援的王信福案，但該案當年現場雖有照到凶槍，卻沒有王信福的指紋。

    廢死聯盟認為，在沒有科學證據的狀況下，靠的就只有警詢筆錄拼拼湊湊的自白，這是非常典型的冤案，蘇建和案亦同。

    廢死聯盟接著說，在大眾非常焦慮、緊張的狀況下，我們可能急於找一個替罪羔羊，而死刑常常就是這種大眾情緒中很方便的出口，這正是為什麼死刑很容易有誤判。

    廢死聯盟強調，死刑很容易在這個節骨眼造成更大的錯誤，不要在這個時候輕易地啟動死刑、喊打喊殺。死刑並不是解答，它只會讓狀況變得更糟。​

    廢死聯盟最後呼籲民眾冷靜下來，用最安靜、最莊重的心情來看待，也希望能好好處理殉職員警的事件，並幫助其家人走上療癒之路。

    我國目前在看守所確定被判死刑的被告共有38人，由於全部聲請釋憲中，法務依法只能待司法程序終結，才能決定是否批准死刑執行令。

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