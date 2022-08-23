勇警巡邏發現男是拘提對象欲逮捕 慘遭開車拖行

高等法院將駕車拖行警員的吳男，依觸犯「駕駛交通工具妨害公務執行罪」判刑６月。還可上訴。（記者楊國文攝）

2022/08/23 17:25

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓男子駕車在新北市淡水區道路暫停，當他欲駛離時，被眼尖警員發覺是檢方欲拘提對象，經警員上前表明身份，並要求配合調查，吳男竟重踩油門欲駛離，不但將警員拖行，險象環生，還衝撞路邊5輛機車，所幸支援警力趕到才將吳男逮捕；高等法院今依「駕駛交通工具妨害公務執行罪」判吳6月徒刑，可易科罰金18萬元，還可上訴。

檢方起訴指出，去年9月16日下午2時20分，吳姓男子駕駛自小客車先在新北市淡水區沙崙路上臨停，接著欲駕車離去時，被眼尖的新北市警局淡水分局水碓派出所警員發覺是士林地檢署拘提的對象，因此上前表明其警員身分，並控制該車輛，要求吳男配合返回警局接受調查，並通報支援警方前來。

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吳男趁警員不注意之際，快速排入前進檔（即Ｄ檔）並重踩油門欲逃離，警員奮不顧身緊抓吳男不放，以致被吳男的自小客車拖行，險象環生，該車並衝撞路邊5輛機車，所幸支援警力趕到，才將吳男順利逮捕。

士林地檢署偵查後，依觸犯刑法第135條第3項第1款「駕駛交通工具妨害公務執行罪」，將吳男起訴。

士林地院審理後，考量吳男坦承犯行、亦當庭向警員表示歉意，具悔意，將他判刑6月徒刑，可易科罰金18萬元。吳不服，認為判刑過重，向高等法院提起上訴。

高院審理認為，一審已針對吳男犯後態度良好等因素，量處最低法定刑度6月徒刑，吳男上訴主張量刑過重，為無理由，今駁回上訴。

刑法第135條第3項第1款「駕駛交通工具妨害公務執行罪」規定，可處6月以上、5年以下徒刑，因此，吳男被判刑6月，可易科罰金18萬元，已經是法定最低度刑責。

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