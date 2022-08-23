涉護航不法利益112萬換競總 林姿妙母女讓3局處捲弊案

宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，她召開記者會抨擊是政治追殺。（記者江志雄攝）

2022/08/23 16:57

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙2019年8月在縣長室，承諾協助宜蘭縣商業會理事長陳正勲維持1558地號「免徵土地增值稅」112萬元不法利益，以換得地主劉石純繼續無償出借98地號土地，作為2020總統立委大選競總使用。為此，林姿妙女兒林羿伶找縣府官員到縣長官邸，並下達指示，後續導致農業處、建設處、財稅局虛偽認定1558地號符合農地農用，解除列管，並修法讓98地號臨時建物得延長使用。縣府3局處長首長、2名科長，遭檢方依貪汙治罪條例、偽造文書起訴。

檢方指出，2016年間，1558地號違法堆填土石且鋪設瀝青，未作農業使用，遭縣府裁罰列管，由於未在限期內復原，移轉時應課徵土增稅，陳正勲出售妻子持有的部分土地，需繳納112萬6803萬元土增稅，為求減免，2018年以另名1558地號地主劉石純名義，請羅東鎮公所核發農地農用證明書，時任經建課長趙竑勳、課員黃耀智因「這個案件上面有在關心」，違法核發，陳正勲得逞。

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然而，2019年財政稅務局羅東分局發現有異，函請羅東鎮公所、宜蘭縣政府釐清。陳正勲、劉石純找林姿妙幫忙，林姿妙承諾協助陳正勲維持免徵土增稅，劉石純也應允續行無償出借羅東鎮98地號給林姿妙使用。

陳正勲針對「1558地號」案，請託羅東鎮長吳秋齡，吳秋齡再電話請林羿伶疏通，林羿伶找時任建設處代理處長吳朝琴到縣長官邸，稱「因為（前立委）楊吉雄要繼續使用競選總部那塊地（羅東鎮98地號），所以土地增值稅這個事情要我們幫忙通過免繳稅」，指示協辦「1558地號」，並修法「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法」，讓98地號臨時建築物，能展延至2020年。林姿妙也致電吳朝琴，請他盡量協助。

吳朝琴邀集財稅局長盧天龍、農業處長康立和、農業處農務科長吳東原、建設處都市計畫科長龍非池，召開跨局處會議；會後，吳朝琴電話指導陳正勲出具不實土石流向證明書，「你那紙要舊一點來開，印章就蓋得舊舊」，陳正勲便以兆峰實業股份有限公司名義偽造證明書，並使用負責人林錫欽印章；接著，再由農業處虛偽認定符合農用，建設處再解除列管，財稅局始得免徵土增稅。

至於「98地號」案，吳朝琴2019年積極推動修法「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法第8條」，將延長使用期限從1年改成3年，林姿妙2019年10月主持第818次縣務會議，通過修法；經林姿妙通知後，劉石純同意楊吉雄，委託建築師再次申請延長使用至2020年11月23日；其後，臨時性建築物自2019年12月15日起，作為2020年總統立委選舉（韓國瑜及呂國華）聯合競選總部使用，至2020年2月24日拆除完畢。臨時性建築物免去拆除及重新搭建，省去約240萬元，為不正當利益。

林姿妙、林羿伶、吳朝琴，涉貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益、偽造文書罪嫌；康立和、盧天龍、吳東原、龍非池，涉貪汙治罪條例圖利、偽造文書罪嫌；林錫欽，涉偽造文書罪嫌；陳正勲、劉石純，涉貪汙治罪條例違背職務行為交付不正利益、偽造文書罪嫌。另，趙竑勳、黃耀智，涉貪汙治罪條例圖利罪嫌、偽造文書罪嫌。

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