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    擊斃悍匪惹6年官司 勇警張景義嘆：再拿起槍都覺沉重

    曾因開槍擊斃嫌犯而惹上官司、纏訟6年的員警張景義今現身感嘆，當時為保護鬧區民眾緊急開槍，卻換來6年官司、每日提心吊膽，至今再拿起槍都覺分外沉重。（記者鄭名翔攝）

    曾因開槍擊斃嫌犯而惹上官司、纏訟6年的員警張景義今現身感嘆，當時為保護鬧區民眾緊急開槍，卻換來6年官司、每日提心吊膽，至今再拿起槍都覺分外沉重。（記者鄭名翔攝）

    2022/08/23 17:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台南2警執勤遇害震驚全國，內政部長徐國勇第一時間喊話警察緝兇要「大膽用槍」，也會對用槍時機做檢討；曾因開槍擊斃嫌犯而纏訟6年的員警張景義今現身感嘆，當時為保護鬧區民眾緊急開槍，卻換來6年官司、每日提心吊膽，至今再拿起槍都覺分外沉重，若法令允許基層員警可預先使用警械嚇阻，也許可避免警察遇害悲劇，期盼中央盡快修法、解除框架限制，否則「越來越不敢用這把槍保護老百姓。」

    目前任職於台北市萬華警分局的張景義，於2013年在西門町鬧區攔查駕車黎姓逃犯，黎嫌開車衝上人行道並試圖朝人潮衝撞，張景義緊急開槍射擊輪胎，不料其中一發子彈擊中黎嫌腹部導致死亡，而後他因涉犯業務過失致死罪遭起訴，官司纏訟6年，2019年才獲判無罪定讞。

    台南2警遇害案再度引發警方用槍時機及法規討論，台北市議員王鴻薇今召開記者會，並由張景義現身說法；張感嘆，官司期間每天都備受煎熬、判決前都在求神保佑，憂心若被判有罪恐只能一輩子當義警，將無力照養家中妻小及老父老母，而即便獲判無罪也未得到什麼，依然繼續當警察。

    張景義表示，當時情況危急，嫌犯駕車衝撞，若不開槍制止勢必危及更多民眾，「不把這輛車停下來，恐怕全台北市的救護車也救不完」，且警察第一線面對危險時幾無時間反應，在近距離攔查下，一旦對方有攻擊意圖幾乎完全躲不掉。

    張景義説，即便事後獲判無罪，但要拿起腰際那把槍總感分外沉重，而再看到台南2警不幸憾事，感嘆若法令允許第一線員警遇到可能存在危險時，可預先使用警械採取警告、制止行動，就可避免這場悲劇，呼籲「警械使用條例」應修法，解除過多框架限制，以簡單明瞭規範警察可在何情況下採取警戒動作，若遇心存歹念嫌犯並可能遭受攻擊，便立即以警械制止，否則「越來越不敢用這把槍保護老百姓。」

    萬華分局督察組長高李孟驊指出，國外研究顯示，當警察遇到持武器的歹徒，須相隔21英呎（約6.4公尺）才有足夠時間做反應，此即為「21英呎法則」，然實際執勤過程中，同仁多與嫌犯距離相近，也難以在第一時間判斷有無攻擊意圖，即便平常均受嚴格訓練，但遭受突擊勢必受傷，因此警方在危急時刻、不得已情況下，使用警械進行防衛，若一有遲疑就會陷入重大危險，此難為外人理解，因此期盼社會能給予最大善意支持警方。

    王鴻薇表示，自2013年至去年共有6起警方用槍遭訴案例，其中更有員警因開槍擊中嫌犯肩膀而遭判賠104萬，令第一線執法員警對於危急情況用槍綁手綁腳，就怕「開槍上法院，不開上醫院」，倘若開槍後輕則有寫不完的報告，更甚要不斷上法院，重則可能遭撤職查辦，呼籲中央應檢討「警械使用條例」。

    台北市議員王鴻薇指出，現行法令使第一線執法員警對於危急情況用槍綁手綁腳，就怕「開槍上法院，不開上醫院」。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員王鴻薇指出，現行法令使第一線執法員警對於危急情況用槍綁手綁腳，就怕「開槍上法院，不開上醫院」。（記者鄭名翔攝）

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