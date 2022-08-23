內政部表揚模範公務員 空勤總隊科長省下公帑20億獲獎

空中勤務總隊科長劉鴻鈞（右）因節省公帑20億元，獲模範公務員。（記者姚岳宏翻攝）

2022/08/23 16:17

〔記者姚岳宏、實習記者龔子華／台北報導〕內政部今天藉由警政署禮堂舉辦模範公務人員表揚典禮，表揚24位傑出公務人員。他們的事蹟包括推動實價登陸2.0修法、犯罪查緝、災害防救、空勤機隊優化管理、國土測繪圖資更新等專業領域，其中內政部空中勤務總隊科長劉鴻鈞曾嚴謹執行計畫，替國家省下20億元。內政部政務次長花敬群也前來肯定得獎公務人員，期勉所有同仁能持續努力不懈。

花敬群表示，劉鴻鈞曾辦理「飛機維護5年中程計畫」，淘汰高齡飛機和優化機隊管理，使機隊、預算及人力發揮最大效益。還曾主辦「AS-365N型海豚機隊委商維護計畫案」，嚴謹審查廠商報價，改進議價手段並積極與廠商溝通，替國家省下預算高達20億元。

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花敬群指出，刑事警察局偵查員余元奎，曾在案件證據多被消滅的情況下，偵破暴力集團連續殺人桶屍案；去年還與馬其頓共和國警方合作，共同偵破跨境電信詐欺集團，協助捕獲48名台灣籍嫌犯，也溯源查獲國內12名嫌犯到案。

花敬群說，內政部模範公務人員的選拔是由各機關單位推薦，經考績委員會審議通過，獲選的模範公務人員將受頒獎狀及獎金5萬元，還有公假5日，以獎勵嘉勉優秀公務人員，期許同仁能持續努力。

內政部政務次長花敬群與24名模範公務人員合影。（記者姚岳宏翻攝）

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