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    林姿妙被控圖利堂姐無證據簽結 檢︰是否涉行政違失送監院調查

    宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污案件，被指控涉嫌圖利堂姐林束梅，檢方認為，此案內政部尚未核定，縣府亦未據以憑辦，查無證據涉有貪污犯行。（記者游明金攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污案件，被指控涉嫌圖利堂姐林束梅，檢方認為，此案內政部尚未核定，縣府亦未據以憑辦，查無證據涉有貪污犯行。（記者游明金攝）

    2022/08/23 15:36

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污案件，原被認為與大羅東地區治水防洪計畫區段徵收案有關，將堂姐林束梅的1547地號用地，從機關用地變為住宅區，被指控涉嫌圖利，輿論譁然後又改為機關用地。檢方認為，此案內政部尚未核定，縣府亦未據以憑辦，查無證據涉有貪污犯行，但相關人是否涉行政違失，將另送監察院調查。

    檢察官說，宜蘭縣羅東鎮公正段第1547地號土地區段徵收案，原依「大羅東地區治水防洪計畫區段徵收案」劃為住宅區，但107年8月29日，縣政府都市計畫委員會議決議變更為機關用地。

    林姿妙107年底當選宜蘭縣長，亦為宜蘭縣政府都市計畫委員會主任委員；108年8月13日縣都市計畫委員會會議，決議將1547地號土地改回住宅區，輿論譁然，經外界質疑圖利特定地主。109年3月13日都市計畫委員會再將1547地號土地改回機關用地。

    縣都委會決由宜蘭縣政府以向金融機構貸款4億4506萬3000元方式辦理徵收，並於原本 47.5億元補償費中挪用1.8億元，將1547地號土地徵收款6.25億元匡列於縣府撥付徵收款預算內，但此計畫經送內政部審查，經多次退補尚未核定。

    檢察官調查，1547地號土地地主林束梅是林姿妙堂姐，且林姿妙自陳與林束梅金錢往來頻繁，雙方就都市計畫職務及個人金錢往來間，具有利害關係。又109年2月27日（即 109年3月13日第210次都市計畫委員會會議前），林姿妙以參加慶生會為名受邀私下前往縣蘇澳鎮某公司，與相關地主等人商討1547地號土地區段徵收事宜。

    但檢察官說，內政部尚未核定1547地號土地徵收案，宜蘭縣政府尚未據以憑辦，是查無證據足認林姿妙等人涉有貪污犯行，此部分爰予簽結，但相關人等是否涉有行政違失，將另送請監察院調查。

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