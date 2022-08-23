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    涉貪被起訴 林姿妙抨擊是政治追殺9/1登記參選

    宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，她召開記者會抨擊是政治追殺。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，她召開記者會抨擊是政治追殺。（記者江志雄攝）

    2022/08/23 14:17

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，她抨擊是政治追殺，將在9月1日登記參選，林姿妙相信有情有義的宜蘭人會用選票還她公道。

    林姿妙獲知被起訴後，在副縣長林建榮、議長張建榮等人陪同下召開記者會自清，直指事前便斷定會透過起訴作手段影響選舉，宜蘭地檢署今天偵結起訴，目的非常明顯，就是政治追殺。

    林姿妙說，幾天前看到民調數字，贏對手（民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵）10幾趴，心裡很清楚很快要起訴了，此案印證對手用國家機器打擊異己，完全沒有公平正義，趕在登記參選前起訴，她感到心痛委屈。

    林姿妙說，今年1月檢廉大動作搜查宜蘭縣長官邸、縣府辦公室，這段時間透過搜索、疲勞式傳喚、長時間偵訊，逼她說出他們心中想要的答案，自己沒有做過違法的事，檢廉用偵查不公開為由，讓她有口難言，卻又不斷放消息給媒體，幫助對手選舉，影響林姿妙形象，更傷害縣府無辜的同仁，抹滅同仁的付出與努力。

    林姿妙又指出，她一生清白，沒有做對不起縣民的事，對手用骯髒污衊手段，無所不用其極達到勝選目的，這是民主社會該發生的事嗎？對手打擊異己、栽贓抹黑手段，跟獨裁國家有什麼兩樣？痛批地檢署再也不是公正客觀機關，成為政治打手，即便未來證明她是清白的，到時候選舉已經結束，遲來正義有用嗎？

    林姿妙說，他擔任宜蘭縣長3年多來，用政績獲得鄉親支持，一步一腳印贏得選民信任，卻有人靠國家機器，輕輕鬆鬆地享受成果，完全不用付出努力，她將在9月1日上午9點登記參選，年底選舉不是為了林姿妙一個人，而是為了公平正義，請鄉親為她加油。

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