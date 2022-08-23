林姿妙兒子行李箱內裝什麼？ 金主楊吉雄供詞變變變 廉政署續查

捲入宜蘭縣政府弊案的前國民黨立委楊吉雄，與縣長林姿妙交情匪淺。（資料照）

2022/08/23 12:33

〔記者錢利忠／台北報導〕檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案，今依違背職務行為收受不正利益等4罪起訴林姿妙；針對林姿妙兒子林佑澤載29吋「藍灰色硬殼行李箱」交給林姿妙幕後金主楊吉雄的疑點，因檢廉並未掌握該只行李箱內容物，經手過該只行李箱的林佑澤及楊吉雄兄弟等4人，所涉湮滅證據均被認定罪證不足，不過楊吉雄接受廉政署及檢方偵訊時曾更改口供，認為仍有追查必要，另簽分他案由廉政署調查中。

關於行李箱內容物，楊吉雄在廉政署供稱，林佑澤說縣長選舉有一些可能違法的秘密文件，請他幫忙燒掉不要留，他交代黃姓女秘書幫忙，將拿回來的東西交給他弟弟楊耀火，弟弟提行李箱給他，他拿到秘密文件後，在他家後院用汽油灑在文件上點火燒掉，秘密文件約有30公斤，文件有記載宜蘭縣各村里、寺廟、社團、社區等所有樁腳名冊。

請繼續往下閱讀...

不過，後來楊吉雄接受檢方訊問時改口，辯稱「我在廉政署說東西是我在住家附近燒掉後棄置是不實在的」，供稱原想幫弟弟扛責，但後來覺得身體已大不如前，實情是1月14日，林佑澤來公司說一些資料有關選舉，不知是否違法，拜託他處理，他連絡黃姓女秘書開車載林佑澤去帶資料，當日他有事先離開，事後得知黃女在公司旁的路邊將資料交給楊耀火，他不知後續處理。

因楊吉雄接受檢廉偵訊時說詞前後不一，還提及「可能違法的秘密文件」等語，檢方雖尚未查出內容物，但考量楊吉雄等人說詞仍有疑點，已另分他案由廉政署續查。

今年1月14日早上4時至6時許，林佑澤、林姿妙女兒林羿伶，先後結束檢方訊問後各自離開宜蘭地檢署，檢廉掌握，林羿伶涉以不詳方式通知林佑澤，提及保險櫃資料遭查扣。對此，林羿伶辯稱，她當日離開地檢署後回官邸，林佑澤也有去官邸，她不知林佑澤做什麼事；林佑澤辯稱，他在宜蘭市女中路的租處有保險櫃，他的私生活需要隱密空間，不會把伴侶帶到官邸或家裡，保險櫃內有他歷任情人的情書、照片及房契等。

檢廉查出，當天林羿伶連絡楊吉雄，楊吉雄另指示黃女，由黃女開車載林佑澤前往其租處，將保險櫃內的證據裝入藍灰色行李箱，並放在轎車左後座，開車沿國道五號往南載至蘇澳。

林佑澤在蘇澳大飯店門口下車後，要求黃女將行李箱帶給楊耀火，途中黃女開車至蘇澳鎮德興六路，與載著楊吉雄兄弟的轎車會面，楊耀火將行李箱載至不詳處所，大約3小時後的下午1時54分，再將清空的行李箱交還林佑澤，檢方據此質疑4人涉湮滅證據，不過4人均否認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法