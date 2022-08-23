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    上萬名罪犯進入外役監 49人落跑2人尚未緝獲

    嫌犯林信吾臉書。（圖擷取自臉書）

    嫌犯林信吾臉書。（圖擷取自臉書）

    2022/08/23 11:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕明德外役監收容人林信吾利用返家探視的機會落跑，不只逾期未歸，還涉嫌殺害2名員警，引發民眾對外役監收容人的恐慌。根據矯正署統計，近10年共有1萬1323人獲選至外役監執行，4人脫逃、45人返家探視未歸，多已尋回，目前尚有2人未緝獲。

    矯正署指出，外役監的設立原本是透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，以利復歸社會，但收容人利用返家探視或監外作業等無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險亦較高，根據統計，最近10年獲選至外役監執行計1萬1323人，脫逃4人、返家探視未歸45人，目前仍未緝獲人數計2人。目前共有1920名收容人在外役監服刑。

    矯正署表示，除持續加強受刑人平時的戒護管理、考核及返家探視規定的宣導、以及強化受刑人返家探視期間的抽查，並與返家當地警察機關保持聯絡外，並統計近年脫逃及返家探視未歸事件，分析受刑人的刑期、年齡及罪名等相關資料，提供外役監受刑人遴選小組的委員做為外役監受刑人審查遴選的參考資料，將具有高脫逃風險不適宜參加外役監階段性處遇特性的受刑人，在前端遴選作業就予以排除，並持續強化受刑人後續的考核及淘汰機制，以避免脫逃及返家探視未歸事件持續發生。

    矯正署強調，對於林信吾返家探視逾時未歸涉殺警案，深表遺憾與哀悼。本起事件尚待偵辦釐清，矯正署除積極配合調查外，亦將加強外役監相關遴選、考核及淘汰機制，以共同維護社會安全。

    林信吾是依「外役監受刑人返家探視辦法」，獲准自今年8月13日下午2時返家探視，並應於同年月15日下午2時返監，惟逾時未歸，明德外役監獲悉後，隨即聯絡其家屬協尋，聯繫返家探視所在地警察局及戶籍所在地警察局通報協尋，並函請地檢署偵辦追緝。

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