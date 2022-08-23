殺警兇嫌逃獄逾一週 鄉民查不到通緝資料怒轟法務部

犯下台南殺警奪槍案的男子林信吾（見圖）今晨落網，據指他是台南山上區明德外役監的逃犯，但網友到法務部調查局網站查詢卻發現，不僅林信吾逃獄沒新聞，網站上也沒有通緝資料。（翻攝臉書）

2022/08/23 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕犯下台南殺警奪槍案的男子林信吾，今天凌晨逃往新竹時落網，據指他是台南山上區的明德外役監逃犯，但網友到法務部調查局網站查詢卻發現，不僅林信吾逃獄沒新聞，網站上也沒有通緝資料，怒批「為什麼都沒有發布重大通緝？」、也沒有公布嫌犯長相提醒民眾留意。

台南市昨天發生2警遇襲殉職，今天清晨嫌犯林信吾在新竹落網，據指他是憲兵退伍，原本當清潔工，跟前妻有三個小孩，2019年底在安平區連犯3起超商搶奪案，都是先偷車再拿空氣槍來搶劫，被判處7年多徒刑，並於去年12月份才申請調至明德外役監，所剩刑期已不長，平時表現正常，但本月15日依規定返家探視卻未歸，獄方也報請地檢署發佈通緝。

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不過網友在批踢踢八卦版發文質疑，表示最近並未聽聞，有明德外役監逃犯的新聞，在上法務部網站搜尋後，也沒看到其通緝資料，網友質疑林信吾已經從明德外役監跑了一週為什麼都沒有發布重大通緝？也沒有將消息讓媒體公布嫌犯長相特徵讓民眾可以注意？網友怒批「法務部是不是該出來說明一下，如果你們有公布兩位警察說不定就不會枉死了耶」。

其他網友也紛紛留言表示「明德外役監的網站公告欄也沒查到」、「法務部出來面對」、「如果真的是法務部出的大包建議兩位警察的家屬除了撫卹以外，另外申請國賠！」

也有網友發文指出「這種外役監都不用戴電子腳銬的喔」、「如果法務部有發布通緝令，警察值勤時案小電腦一看是逃監的逃犯且有強盜前科，警察辦案會更小心也不會英勇殉職吧」、「外役監表現良好還可以讓你放假回家探親在該縣市到處晃，給他回家的機會 難道不會想跑？這是不是很挑戰人性？」等。

犯下台南殺警奪槍案的男子林信吾今晨落網，據指他是台南山上區明德外役監的逃犯，但網友到法務部調查局網站查詢卻發現，不僅林信吾逃獄沒新聞，網站上也沒有通緝資料。（圖擷自法務部調查局）

犯下台南殺警奪槍案的男子林信吾今晨落網，據指他是台南山上區明德外役監的逃犯，但網友到法務部調查局網站查詢卻發現，不僅林信吾逃獄沒新聞，網站上也沒有通緝資料。（圖擷自法務部調查局）

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