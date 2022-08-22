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    8/22 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落苗栗

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/08/22 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕今（22日）晚第111000200期今彩539頭獎開出1注，是由 苗栗縣頭份市自強里12鄰信東路158號1樓「興耀彩券投注站」開出；第111000067期威力彩、第111000200期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000067期威力彩中獎號碼為「第一區：02、04、09、19、22、30，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共47注中獎，每注可得2萬元；伍獎共256注中獎，每注可得4000元；陸獎共1528注中獎，每注可得800元；柒獎共3475注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7377注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1314注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7514注中獎，每注可得100元。

    第111000067期38樂合彩中獎號碼為「02、04、09、19、22、30」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共90注中獎，每注可得5750元；二合共1890注中獎，每注可得750元。

    第111000200期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、11、12、13、16、18、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共123注中獎，每注可得500元；肆獎共1311注中獎，每注可得100元。

    第111000200期今彩539中獎號碼為「06、13、14、25、38」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共7198注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5899注中獎，每注可得50元。

    第111000200期39樂合彩中獎號碼為「06、13、14、25、38」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共314注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬802注中獎，每注可得1125元。

    第111000200期3星彩中獎號碼為「920」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000200期4星彩中獎號碼為「9654」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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